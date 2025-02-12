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日本暴雪12死158傷！新瀉最慘　福島旅館100人受困僅40人下山

▲▼ 日本富山縣西部射水市，小學生冒雪上學。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本連日大雪，經統計至少12人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

受到本次最強的霸王寒流影響，日本各地連日降下大雪，總務省消防廳12日表示，全國8個縣共有12人因大雪喪生，另有15個道府縣共158人受傷。事故原因大多為屋頂積雪坍塌或是跌倒等所致。

根據《朝日新聞》報導，總務省消防廳指出，本次大雪截至12日下午2時為止，新潟縣通報3人死亡，福島縣與島根縣各2人，山形、富山、石川、福井及長野則各有1人罹難，共12人不幸罹難。

此外，因大雪受傷的傷者則遍布北海道至四國地區，其中新潟縣就高達37人，山形縣也有33人，而富山縣則是22人、福井縣19人，可以看出日本海沿岸地區情況最為嚴重。

▲▼日本大雪,日本下雪,金閣寺雪化妝。（圖／達志影像／美聯社）

▲防災擔當大臣提醒民眾，切勿獨自除雪。（圖／達志影像／美聯社）

針對大雪引發的事故，防災擔當大臣坂井學12日召開記者會提醒，民眾務必小心屋頂的積雪掉落，同時也強調進行除雪作業時，千萬不要獨自作業，務必與家人或鄰居互相照應，並提高警覺，以防被掉落積雪砸中受困。

另一方面，福島市有一間旅館因雪崩成為「孤島」，上百名旅客與工作人員受困，福島縣政府12日早上出動直升機展開救援，已協助40名旅客撤離。據了解，旅館內的水電瓦斯仍可使用，也沒有人出現健康問題，只是短期內難以清除積雪，可能導致旅客長期受困，因此才會決定先運送有需求的人員離開。

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