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北韓若發動核戰「24分鐘毀滅世界」　千萬人瞬間慘死！恐怖情境曝

▲▼北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 專家模擬美朝核戰爆發情境，在中俄投入戰爭後世界將走向毀滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

美國女作家、調查記者安妮．雅各布森（Annie Jacobsen）預測，若北韓對美國發動核攻擊，全球將在短短幾分鐘內淪為廢墟。她在新書《24分鐘》中分析數百份訪談與機密文件，模擬北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）與潛射彈道飛彈（SLBM），而美國防禦系統無法完全攔截，最終恐怕引發全球核戰，造成千萬人死亡，甚至導致世界毀滅。

《韓聯社》報導，根據書中模擬，若北韓於凌晨4時2分從平壤郊外發射一枚火星-17型ICBM，美國衛星、航太數據設施、太空軍基地等綜合驗證後，將在30秒內判斷出美國本土正暴露於核武威脅中。

火星-17型時速高達2萬2500公里，僅需約33分鐘便可抵達美國首都華府。美軍雖擁有44枚攔截飛彈，時速3萬2千公里，但成功擊落的機率僅55%，和「用子彈打子彈」一樣困難。

雅各布森模擬的情境中，北韓除ICBM以外還派出搭載KN-23彈道飛彈的潛艇，花費2個月暗中穿越太平洋，因在海底緩慢移動，很可能連美國的先進雷達設備都探測不到。而搭載核武的KN-23射出後將以6馬赫速度前進，3分鐘內擊中加州惡魔谷核電廠（Diablo Canyon NPP）。

美國勢必展開報復，書中假設美軍從懷俄明州等地發射82枚核彈反擊，瞄準北韓軍事設施與城市，距離偵測到北韓發射ICBM僅經過24分鐘。雅各布森警告，82枚核彈恐怕造成數百萬人喪命，甚至光是在朝鮮半島就可能有數千萬人死亡。

當北韓ICBM擊中五角大廈，華府一片狼藉，大量民眾當場死亡，且就算當下撿回一命，更痛苦的死法還在後頭，放射性粉塵直接或間接受害者會反覆腹瀉嘔吐、身體發青、皮膚如碎片般剝落、小腸內的細菌入侵器官，五臟六腑也會受輻射影響逐漸融化。

更可怕的是戰爭進一步擴大，當鄰近北韓的俄羅斯與中國因美國發射的82枚核彈受到波及，誤判是美國先發制人採取攻擊，將憤而投入核戰。俄羅斯向位於美國本土及歐洲的北約基地發射上千枚核彈，將使世界走向末日。

南韓處境也相當嚴峻，北韓向駐韓美軍基地如烏山空軍基地、漢弗萊營地、首爾市中心發射上萬枚砲彈及240毫米火箭，且搭載240噸生化武器，儘管南韓部署薩德飛彈系統，仍無法完全攔截。專家預測，化武攻擊將導致首爾25%人口死傷，倖存者中也有一部份可能因缺氧成為植物人。

物理學家愛因斯坦被問及核戰後果時曾回答，「雖然不知道第3次世界大戰會用什麼武器，但第4次世界大戰會用棍子和石頭」，言下之意是核戰將毀滅人人類文明，回到石器時代。而雅各布森看法雷同，「1萬2千年的文明只消短短幾分鐘、幾小時就會回到廢墟，這就是核戰的現實」。

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