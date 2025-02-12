美國流感大爆發！　死亡人數恐「超過新冠肺炎」

▲自疫情爆發以來，美國因流感死亡的人數首次超過新冠肺炎。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的每週數據顯示，截至1月25日當週，自疫情爆發以來，美國因流感死亡的人數可能首次超過新冠肺炎（COVID-19）。

根據CBS報導，CDC的數據顯示，本季流感大爆發，導致流感住院率超過新冠肺炎3倍以上，截至1月25日當週，全美約有1.7%的死亡病例與流感相關，而新冠肺炎則約佔1.5%。CDC預估，截至2月1日當週，流感相關死亡病例可能已達2%，完整數據預計將於16日發布。

此外，2025年前5週內，美國22個州的流感死亡率都超過了超過新冠肺炎；其中加州、夏威夷州、華盛頓州、奧勒岡州和懷俄明州的流感死亡比例是新冠肺炎的至少2倍。

▲本季流感大爆發，導致流感住院率超過新冠肺炎3倍以上。（示意圖／CFP）



根據CDC估算，這季流感死亡人數已達1.3萬至6.5萬人，超過上季整體流感死亡數。CDC估算本季新冠肺炎死亡人數約在1.8萬到3.1萬之間，遠低於流感死亡範圍。

新冠肺炎病毒為何沒有大爆發？

今年冬天的新冠肺炎疫情相比過去幾年輕微，無論是急診數量還是住院人數都低於前幾波疫情。其中一個關鍵因素是，目前並沒有出現新的高突變變異株，沒有像之前幾波疫情那樣引發大量感染，加上年長者的疫苗接種率較往年高，降低了重症與死亡風險。

今年流感為何特別嚴重？

反觀流感，CDC表示本季流感活動已攀升至2009年H1N1豬流感（swine flu）疫情以來的最高水準。截至2月9日，全美33個州及華盛頓特區的流感疫情已達「非常高」的等級。

CDC數據顯示，今年部分年齡層的流感疫苗接種率偏低，尤其是兒童。截至目前，只有不到45%的美國兒童接種了流感疫苗，相較2020年同期的58%有明顯下降。

CDC發言人普林斯（Paul Prince）發表聲明強調，「首先，所有尚未接種流感疫苗的人應該立即接種。目前流感仍在全美範圍內持續增加並維持高水平。」

他指出，美國流感的嚴重程度會受到多種因素影響，例如流感病毒的類型，以及人們過去感染與接種疫苗後累積的免疫力，「雖然流感疫情的嚴重程度每年都不同，且無法完全預測，但在這個時間點，流感病例數持續攀升是可以預期的。」