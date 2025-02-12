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美國成為「需要防範的風險」　慕尼黑安全報告：遠離國際領導角色

▲▼美國總統川普與領導「政府效率部門」的馬斯克等人，在白宮舉行記者會。（圖／路透）

▲川普政府帶來的國際影響，吸引全球關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

慕尼黑安全報告（Munich security report）指出，美國正在遠離國際領導角色，總統川普提出的「土地掠奪」，意味著美國不再被視為一個「穩定之錨」，而是需要閃避與防範的風險。

《衛報》報導，川普就職以來，提議為美國取得格陵蘭與巴拿馬，暗示加拿大可以成為美國的第51州。來自華府的信號日益表明，美國不再希望成為自由國際秩序的守護者，但人們目前尚不清楚，哪個國家可能有意願及能力，提供急需的全球公共利益。

慕尼黑安全報告指出，美國退出全球領導角色的影響，已經遠遠超出戰爭與和平的議題，「少了美國過去數十年提供的那種全球領導，難以想像國際社會提供航行自由等全球公共利益，甚至解決一些人類所面臨的嚴重威脅。」

▲▼ G7外長17日出席慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年2月，G7外長出席慕尼黑安全會議。（資料照／達志影像／美聯社）

根據該報告調查，對於七大工業國組織（G7）每個成員國而言，美國所帶來的風險增幅，已經超過俄羅斯構成的風險。除了英國與德國，包括極端天氣事件等環境風險，都被認為提高了。

這份報告也預測，世界將從美國領導的單極後冷戰時代，轉向沒有任何單一意識形態主導的多極世界，隨著「更多國家爭奪影響力」，意味著「未來秩序可能混亂得多」。

「我們可能生活在一個多重秩序共存或競爭的世界，在那裡幾乎沒有普遍規則、原則或合作模式。在這個『多重秩序』或『多元』世界裡，自由秩序不一定會消失，但其影響力將日益限縮於西方，或者僅剩的西方世界。」考慮到目前尚不清楚各大強權是否能夠針對一些規定、原則及合作架構達成一致，不同新秩序之間也「不太可能」和平共存。

慕尼黑安全會議（MSC）被視為國際安全政策決策者的最重要論壇，而這份報告正是主辦方在峰會前夕所發布。這次峰會也是川普就職以來，美國代表團與歐洲政治及軍事人物之間的首次會晤。屆時，美國代表團將由副總統范斯（JD Vance）領軍。

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