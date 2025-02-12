法國外交部「2025未來人物計畫」亞洲僅5人　立委陳冠廷獲邀參加

▲ 陳冠廷(圖左)受邀法國外交部「未來人物計畫」赴法交流 。（圖／陳冠廷服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨立法委員陳冠廷獲選2025年法國外交部「未來人物計畫」（Programme d'invitation des personnalités d'avenir，PIPA），將於2月12日至19日前往法國進行為期一週的參訪交流。值得注意的是，今年全亞洲僅5人獲此殊榮，而陳冠廷更是繼現任副總統蕭美琴之後，再度有我國國會議員入選此項重要計畫，展現我國青年世代政治人物在國際舞台的影響力。

▲ 陳冠廷受邀法國外交部赴法交流，前總統蔡英文行前特別召見陳冠廷給予勉勵 。（圖／陳冠廷服務處提供）

行前，前總統蔡英文特別召見陳冠廷給予勉勵，前駐法代表、現任外交部政務次長吳志中也對其入選表達肯定與祝福。為把握這次難得機會，據聞我方也積極協調安排與法國重要政經人士的會晤行程。法國外交部「未來人物計畫」創立於1989年，35年來已邀請來自159個國家超過2,000名各界菁英人士參與，為促進國際交流的重要平台。

此行法方特別安排陳冠廷參訪羅浮宮朗斯分館。作為羅浮宮在法國北部設立的分館，朗斯分館與故宮南院都肩負著將世界級藝術文化帶入地方的重要使命，陳冠廷可望藉此機會洽談未來與嘉義故宮南院合作的可能性。此外，行程中也將拜會法國太空產業，陳冠廷表示，法國的太空產業在世界上居於前端地位，將把握機會為民雄航太園區尋求未來產業交流的契機。

陳冠廷表示，這次參訪將拜會法國政府相關部門、智庫及民間組織，深入了解法國在政治、經濟、社會等領域的發展經驗。此行不僅是個人的榮譽，更代表台灣新世代政治人物與國際社會的緊密連結，將全力展現台灣民主活力，深化台法雙邊關係。

這項計畫由法國歐洲暨外交部的戰略分析與政策規劃中心（CAPS）執行，專門邀請25至45歲的全球青年領袖參與，透過量身打造的拜會行程，建立與法國的長期夥伴關係，為國際合作開創新契機。​​​​​​​​​​​​​​​​