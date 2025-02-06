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法狼醫趁麻醉「性侵近300名兒童」長達25年　警挖出30萬張不雅照

法國狼醫趁麻醉「性侵近300名兒童」長達25年　警方挖出30萬張不雅照

▲法國一名狼醫趁麻醉時，性侵兒童長達25年，受害人數近300人。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

法國一名前外科醫生被指控性侵和虐待數百名年輕患者，並且經常在他們被麻醉的情況下實施虐待，他將於本月接受審判，這是法國歷史上最大的兒童性侵案。

現年73歲的勒斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）曾是一位受人尊敬的外科醫生，工作範圍遍布法國各地。他被指控在1989年至2014年間性侵了299名兒童，其中大多數是他的前病人，大部分發生在布列塔尼。

2017年5月，一名6歲女童告訴她的母親，鄰居勒斯庫阿內克越過柵欄暴露自己並對她進行了性騷擾。隨後，警方對勒斯庫阿內克的家進行了徹底搜查，揭露了這名涉嫌集體強暴犯的扭曲心理。

警官們在他家中發現了詳細的日記，按時間順序列出了數十年來受害者的姓名，披露了他工作過的幾家醫院中涉嫌或想要實施的襲擊行為。警方在搜查他的家時還發現了30萬張性侵兒童的圖片和色情內容，以及兒童尺寸的性愛娃娃。在日記中記錄了他在25年間對年輕患者實施的侵犯行為。

據悉，勒斯庫阿內克的家人也知道他有戀童癖，但並未阻止他。參與此案的一名律師說到：「正是這個家庭的緘默法則，才使得他的虐待得以持續數十年。」

調查人員表示，勒斯庫阿內克的策略是將他的性暴力行為偽裝成一種職業行為，並且針對年齡較小的患者，因為他們不記得或不理解正在發生的事情。他們補充道，只要他在病房裡和孩子們單獨相處，他就會利用孩子們。

勒斯庫阿內克曾是一位受人尊敬的小鎮外科醫生，他因涉嫌性侵他的侄女以及一名6歲女孩、一名年輕患者而於2017年被捕，此後一直被關押在監獄中。 2020年，他面臨100多項強姦指控和150多項性侵犯指控，被判處15年監禁。他否認毆打或強姦兒童，並辯稱他的日記只是記錄了他的「幻想」。

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