中國球迷白目舉動！激怒南韓球隊遭「揚言報復」　山東男足嚇到退賽

▲中國球迷在觀眾席上亮出全斗煥的相片。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE）第7輪比賽11日在中國山東省濟南奧林匹克體育中心開打，由主場球隊山東泰山迎戰來自南韓的光州足球俱樂部（FC），豈料中國球迷在場上揮舞全斗煥、金日成等人的肖像，企圖干擾南韓選手，導致南韓最終以3比1落敗。如今，在南韓網友誓言報復以後，山東男足突然宣布退出比賽。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，中國山東泰山足球俱樂部11日在濟南迎戰南韓光州足球俱樂部，豈料思想偏激的中國粉絲卻趁比賽途中，向另一端的南韓球迷座位席與場上的南韓選手，揮舞著被光州人視為屠夫與獨裁者的南韓前總統全斗煥的肖像，部分中國人也跟著亮出北韓最高領導人金日成、金正恩的肖像。

▲中國球迷在觀眾席上亮出全斗煥的相片。（圖／翻攝自X）

中國粉絲們的離譜行徑遭到維安人員制止，而光州足球俱樂部也以3比1敗給山東泰山。消息一出後，中國球迷揮舞全斗煥肖像的畫面傳遍整個南韓網路論壇，令南韓民眾感到群情激憤。

對此，光州足球俱樂部立刻向亞洲足球聯盟（AFC）透過書信嚴正抗議，呼籲應進行調查和嚴格的懲戒，「無法將此單純視為是粉絲們的應援方式，這不僅是嘲諷光州廣域市的歷史，更是羞辱全體大韓民國的卑劣手段！」

山東泰山男足預計於19日晚間7時與南韓蔚山HD足球俱樂部比賽，賽事在南韓蔚山廣域市南區文殊足球場進行。然而，在賽前2個小時，山東泰山男足卻突然做出退賽決定，也因棄賽決定而被迫退出整個賽事，理由是球員身體狀況極為不適，引發外界猜測與聯想。

▲▼中國球迷在觀眾席亮出金日成的相片，事後被當地保安發現，要求丟垃圾桶。（圖／翻攝自X）

有南韓網友在當地知名網路論壇「BoBae Dream」分析前因後果，指出自從中國不理性的球迷在場向南韓亮出全斗煥、金日成的肖像後，南韓的足球粉絲也誓言展開報復，表示已經準備好在觀眾席搖滾區的座位上擺放中國國家主席習近平的相片，以及其他涉及歷史事件的爭議相片，這才讓山東泰山男足火速道歉、宣布退賽。

南韓網友們表示，「你們中國每年365天幾乎處於戒嚴狀態，還敢拿全斗煥的照片來鬧，根本就是自殺吧」、「以牙還牙、以眼還眼，以習近平還全斗煥」、「真是地球上的垃圾」、「（退賽）真是太可惜了，不然一定會很有趣」、「傻到無藥醫」、「中國那一隊一定無法進到韓國比賽」。