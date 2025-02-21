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17歲櫻花妹墮胎喪命！醫師弄破羊水卻叫她回家　器官衰竭亡

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲日本一名女高中生在墮胎時喪命。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市2015年發生一起女高中生墮胎死亡的事件，時隔10年，神奈川縣警方21日宣布，已以業務過失致死的嫌疑，將69歲的男性醫師函送檢方偵辦，並認定其未採取適當的醫療處置。

根據《朝日新聞》報導，2015年一名當時17歲的女高中生為了進行墮胎手術前往橫濱市戶塚區一間婦產科就診，然而卻因此喪命。根據警方調查，女高中生2015年11月25日至28日的4天內連續到訪這間婦產科，當時她懷孕20周。

69歲男醫師27日使用器具替女高中生進行子宮頸擴張處理，但是過程中羊水卻破了，然而醫師並未讓她住院觀察，反而是讓她回家休養。怎知女高中生隔日病情突然惡化，28日下午被緊急送往其他醫院搶救，但最終仍於29日因多重器官衰竭不治身亡。

警方指出，根據神奈川縣醫師會的規定，負責進行懷孕中期人工流產手術的醫療機構必須具備住院設施與分娩應對能力，如果當時該名醫師讓女患者住院，或許能避免憾事發生。

神奈川縣警察署搜查1課21日宣布依業務過失致死罪嫌，將該名男醫師函送檢方偵辦。

事件發生後，神奈川縣醫師會2016年以住院設備不完善為由，停止前院長等兩人的「母體保護法指定醫師資格」6個月。對此，診所方面曾提起訴訟，主張「死亡與醫療行為的因果關係尚不明確」，要求取消處分，但最終仍於同年9月撤回訴訟。

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