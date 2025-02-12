鏡民調／賴清德施政滿意度維持過半　國民黨支持度跌破兩成

▲總統賴清德召集五院院長召開國政會商。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（12日）公布最新民調，對於總統賴清德施政滿意度，滿意度略降1.3個百分比，維持50.9%過半，不滿意度則持平32.6%；行政院長卓榮泰則有42.2%民眾滿意、34.3%不滿意；政黨支持度部分，民進黨、民眾黨都微幅上漲；國民黨則是減少減少3.6個百分點，民調跌破兩成來到18.1%。

根據最新民調，賴清德最新施政滿意度，50.9%過半數的民眾表示滿意，其中15.3%非常滿意、35.6%還算滿意、32.6%民眾表示不滿意，其中19.5%不太滿意、13.1%非常不滿意、16.5%未表態。行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，則有42.2%的民眾表示滿意，其中11.1%非常滿意、31.1%還算滿意、34.3%民眾表示不滿意，其中19.4%不太滿意、14.9%非常不滿意、23.5%未表態。

民調也調查，政黨支持度的部分，民進黨為36.3%；國民黨為18.1%；民眾黨為13.0%；時代力量3.1%。根據以上數據，與上個月相比，民進黨支持度增加0.7個百分點，國民黨支持度減少3.6個百分點，跌破二成；民眾黨則是逆勢上揚1.1個百分點。

該調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2025年2月9日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機551人，共1,092份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。

