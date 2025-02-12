政府超徵5283億元　國民黨拋「還錢於民2.0」全民普發1萬元

記者鄭佩玟／台北報導

財政部日前公布去（113）年全國稅收實徵淨額達3兆7619億元，超出預算數、即俗稱「超徵」5283億元，創下歷史新高。國民黨立委王鴻薇、羅智強、張智倫今（12日）召開記者會指出，不論從財政紀律的角度，或是全民共享經濟成果的方向，要求政府應比照2023年，立刻啟動「還錢於民2.0」，全台灣每人發1萬元現金。王鴻薇說，這將會是國民黨本會期，總召傅崐萁宣示重大的民生相關提案之一。

▲2024年政府超徵5283億元，國民黨要賴政府還錢於民。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇說，針對政府財政紀律失準，預算超徵連年升高，自2021到去年，政府超徵已累計高達1.8兆元，去年一年更爆增到5283億元。她指出，2022年補選立委時提出「還稅於民」政見，也廣受國人支持，迫使政府以「全民共享經濟成果」發放6000元現金，而2023年、2024年政府又連續超徵共9143億元，現在人民苦哈哈，政府收這麼多的稅，本來就該還錢於民。

王鴻薇補充，稅收超徵已經是國內常態，去年她就提案推動「預算法」增訂第81條之1條法案修法，設立超徵警戒線，該年度法定賦稅收入實徵數大於預算數至3千億以上時，除依第73條規定辦理外，應與全民共享經濟果實，「還稅於民」，讓全民監督財政紀律，這個會期也會繼續推動相關法案，為人民把守財政。

羅智強直言，其實今年要不要還錢於民，去年賴士葆委員就有問過財政部，但部長當時說超徵預估4000億，要多還債不可能，結果今年超徵狀況嚴重程度是歷史新高，比財政部預估值多了1283億，近2年加起來將近超徵1兆，與2022、2023年狀況幾乎相同，絕無道理過去「還錢於民」現在就不用還了，呼籲政府立刻啟動「還錢於民2.0」相關配套，這樣經濟成果一定要與人民共享，把多收的稅還給人民。

張智倫也說，根據統計，近5年政府分別發放三倍券、五倍券和6000元現金，全部也不過3130億元，和政府超徵稅收相比，還有1.5兆差距之多，政府絕對有能力在發放現金，把稅收超徵的經濟果實和全民共享。