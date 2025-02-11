民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職　忍快2年才敢說出口

▲民進黨2023年6月爆發性騷吃案風波，引發社會譁然。（資料照／記者陶本和攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨又爆出性平事件？一名年輕的前黨工發文表示，她快2年前被黨內的主管酒後性騷，最後甚至逼她自願離職，直到現在她才敢在社群發文說出。對此，民進黨表示，此案已由性平部處理中，相關處理及調查都依法保密，因此不做說明。

該名前黨工在社群平台發文表示，她在黨部工作4年，後因她的狀態不好，工作表現不如預期，因此時任主管開口要求她主動離職，「當時的我狀況很差，工作表現完全不如預期，甚至可以說糟糕。因此離開一定是最好的選擇，但還是希望能保有自己的權益，至少走非自願離職試試看」。

女黨工表示，主管聽到她的要求後，立刻說「如果妳想走非自願的話，會搞得很難看」，等於直接威脅她，因此最後她只能選擇自願離職，「開心了嗎，你現在開心了嗎？2023/06/27那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？」。據了解，2023年06月初爆發性騷吃案爭議，被台北市勞動局依照《性別工作平等法》處分總計新台幣90萬元。

針對前黨工的指控，民進黨表示，此案已由性平部處理，但依法須保密而不便說明，謝謝大家的關心

對此，女黨工也表示，「目前黨部已進入申訴流程了，謝謝大家的關心。至於是誰查時間點的話大家都知道的」。