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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再反擊蔡壁如！黃國昌：不會判斷事情孰輕孰重　講這些有何幫助？

▲▼民眾黨主席補選首場政見會,蔡壁如,黃國昌。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌、蔡壁如。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由立院黨團總召黃國昌對上前立委蔡壁如。蔡壁如10日批評現在的民眾黨領導團隊，沒有交出前黨主席柯文哲政治獻金案的檢討報告；使黃國昌回擊，去年柯帶所有人說明政治獻金案時，沒看到蔡壁如。黃國昌今（12）日再開嗆蔡壁如，去年夏天對他來講，是很痛的起源，難道不會判斷事情孰輕孰重嗎？此時此刻講這種事情，對問題到底有什麼幫助？

黃國昌12日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪，針對蔡壁如質疑立委黃珊珊擔任柯文哲競辦總幹事，至今未公布政治獻金案檢討報告？黃國昌表示，自己昨天就講過了，去年夏天柯文哲帶黨公職開記者會跟台灣社會報告時，柯文哲一間扛起責任，並請假3個月自請調查。

▲▼立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

▲立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

黃國昌提到，那天他記得得很清楚，是在一個星期四，自己站在柯文哲旁邊，儘管有朋友詢問「（柯文哲）選舉帳目跟你有什麼關係」、「跑去瞎攪和什麼」，但對他來講，加入民眾黨就是政黨的一員，當黨主席站出來跟台灣社會道歉時，自己沒有迴避的空間，「我黃國昌就是站在他旁邊，陪他跟社會道歉」。

黃國昌指出，結果隔天中央黨部就被搜索，柯文哲遭到帶走，「所以這對我來講，是很痛的起源。」當跟台灣社會說要承擔最大責任的柯文哲都被帶走，現在關押在土城看守所，「請問我們每個人判斷事情孰輕孰重時，不會判斷嗎？不會判斷現在什麼事最重要嗎？」

黃國昌說，如果要檢討這件事情責任，現在最有資格講話的人，正關在土城看守所，嘴巴被封起來，「難道大家不能冷靜想想，現在民眾黨發生什麼事情嗎？此時此刻講這種事情，對問題到底有什麼幫助？」

黃國昌強調，自己在過去這段時間當中，從來沒有對黨內同志講過任何一句重話，只是媒體有提問，自己唯一說的就是「大家齊心協力，每個人在自己工作崗位做好，別讓支持者失望」而已，而到今天為止，自己的態度還是一樣，選委會如何規定黨主席補選，自己就怎麼做，自己正式成為候選人後，還把代理主席工作請假，且除了去政見發表會外，也沒踏入中央黨部一步，「我是這樣子要求自己的人，對我自己的要求、管理」。

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