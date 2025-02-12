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分析／大罷免不該是賴清德首選　他已明示「僵局解方」等藍營上車

▲▼總統賴清德以憲法44條賦予職權，召集五院院長召開國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德以憲法44條賦予職權，召集五院院長召開國政會商。（圖／總統府提供，下同）

文／陶本和

總統賴清德到底挺不挺「大罷免」？如果從國家的視角，尤其他身為中華民國總統，即便罷免是人民權利，但它屬於極端的「仇恨動員」，對國家內部的撕裂甚鉅。因此，罷免是窮盡一切努力後的不得已之舉，但絕對不是、也不該是身為國家領導人的首選。

最近罷免團體很氣憤，民進黨中央黨部的陳情電話都被打爆了。大家的孤立無援與不滿可以理解，但對於執政黨，尤其身為國家領導人的賴清德，當立法院越紛亂，執政團隊就得更穩健，而且步步為營，不該成為罷免議題的「造舟人」，賴清德頂多在勢頭來臨時順水推舟罷了。

賴清德為何不該主導罷免？因為罷免本身是極端的仇恨動員，2024年總統大選才剛落幕滿周年，選舉所撕裂的社會傷口，在過去一年來的國會對立下，被拉扯得更大、更血淋淋。所以，賴清德身為國家領導人的首要任務，應該是成為縫合這個國家傷口的人。大罷免這條路，是在窮盡一切努力後的不得已之舉，絕對不是、也不應該是他的首選。

因此，賴清德10日召集五院院長國政會商，如果用白話文翻譯他的政治動作，可以這樣解釋：「在大罷免發生前，大家來一起化解，盡可能不要走到這一步；但是，未來會不會走到大罷免，也要看在野黨的回饋」。

事實上，賴清德所明示的「僵局解方」，也就是回歸「憲政機制」、「憲政精神」的軌道。中華民國的憲政體制，本身就有解決當前僵局的機制，而且對國家的傷害，遠比大罷免要小的多。

觀察一下，賴清德是以憲法第44條賦予的職權，召集五院院長會商，他的起手式很鮮明，就是聚焦「憲法」。如果再注意到他準備的禮品「紅花響杯五入禮盒」，傳達的是「五權分立、五院合作、五院團結」的期待，凸顯每個杯子一樣大、一樣深、一樣重要。

過去一年來，在野黨常把「藍白是國會多數」、「應以民為主」掛在嘴邊，但通過的各項法案卻僭越了自身權力。賴清德透過禮品想傳遞的訊息很明確，在憲法之下，而且是由國父孫中山創立的憲制理論「五權憲法」，五院應該平起平坐，沒有誰大誰小，藍白即便是國會多數，在孫中山理念下，也不是天皇老子。

賴清德所提的「憲政解方」是後話，他沒說，但可以揣摩。簡言之，依照憲法，行政院代表行政權要對國人負責，如果立法院提出的法案傷害人民權益，執行會造成立即且明確的危害，而且衝擊國家發展，那麼行政院一樣有權「拒絕副署」，讓立法無法生效。

相對的，如果立法院覺得行政院真的不適宜，三讀的法案都無法履行，尤其藍白認為在國會代表多數民意，他們絕對有權提出「不信任案」，讓內閣團隊下台。

試想，倘若朝野都依照憲政機制與精神，即便閣揆不信任案通過，總統同時可以解散國會，讓民意重新選擇，這絕對是在現有機制上，化解僵局的可行解方。

更重要的是，國會全面改選的選舉本質，其對國家的傷害，遠遠比大罷免「極端仇恨」所產生的政治風險、社會成本與對社會的危害要低得多。

而且換個視角，當立法院長韓國瑜在出席五院會商後，拋出「追加減」來解決總預算紛擾。姑且不論韓國瑜此一方案有法源問題，但這某程度上也顯示，藍營應該體認到，情勢不可以再惡化下去，沒有人想走到大罷免的那一天。

總體而言，藍營不想要大罷免，賴清德則是有義務不讓國家繼續撕裂，而且他已然放下民進黨過去震天喊的「修憲廢考監」，而是願意擁抱孫中山的五權憲政精神。這是他的退守，也是他的誠意，邀請朝野大家，一起回到憲法精神的軌道上運作。

▲▼總統賴清德以憲法44條賦予職權，召集五院院長召開國政會商。（圖／總統府提供）

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