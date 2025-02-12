政見會將曝黨務發展規劃　親征2026？黃國昌：我一定會開拓新戰場

▲立院民眾黨團總召黃國昌接受媒體人王淺秋《千秋萬事》廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

記者袁茵／台北報導

正在角逐民眾黨黨主席補選的立院黨團總召黃國昌，1月成為代理黨主席時，曾經透露2026選舉目標，是六都與新竹市成立議會黨團。黃國昌今（12）表示，自己將於14日政見發表會當中，針對未來黨務發展提出更具體規劃，2026六都與新竹一定要有黨團，地方首長選舉也絕不缺席；至於自己要不要參選，則不會太早掀底牌，但「一定會去開拓新戰場」。

黃國昌12日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪，針對若當選黨主席後對2026選舉佈局？黃國昌表示，自己在上週2月8日第一場政見發表會中，談比較多的是「這世界需要怎麼樣的台灣」，發話對象不僅是民眾黨同志跟支持者，而是在跟整個台灣公民社會對話。

黃國昌提到，這週五（2月14日）第二場政見發表會中，自己會比較拉回來一點，針對未來黨務發展提出比較具體的規劃，2026年目標非常清楚，就是六都加上新竹一定要有黨團，且地方首長選舉絕對不會缺席。

被問到會不會自己下去選？黃國昌回應，「在對弈過程當中，不要太早掀自己的底牌，放在什麼樣的戰鬥位置，可以把自己戰力發揮到最大，幫民眾黨贏得最多的席次，那就會是我戰鬥位置。」所以大家不用懷疑與擔心，自己如果有這個機會的話，一定會下去戰，「我一定會去開拓新的戰場」。

王淺秋解讀，此話是否代表2026選新北市長沒有懸念？黃國昌稱「這樣講還太早。」王淺秋追問，這是否代表一定會戰？黃國昌直言，「會」。