男歌手飆速撞死6人！傳遭獄友性侵痛揍「關進惡魔島」　當局回應了

▲ 布魯克斯開車衝進遊行群眾，造成6死62傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州2021年一場聖誕遊行發生汽車衝撞行人事件，造成6死62傷，駕車的饒舌歌手布魯克斯（Darrell Brooks）隔年被判終身監禁，今年卻被轉移至威州以外另一所監獄，傳出原因是在獄中遭人嚴重毆打與性侵，令網友大罵活該。

綜合當地媒體報導，現年42歲的布魯克斯2021年11月21日駕駛一輛紅色SUV，高速衝進沃基夏（Waukesha）聖誕遊行現場，撞倒數十人造成68人死傷，6名死者包括一名81歲男性長者、「密爾瓦基跳舞奶奶」（Milwaukee Dancing Grannies）舞蹈團4名年齡介於52至79歲的女性，以及一名年僅8歲的兒童。

訴狀指出，事發前警察曾要求布魯克斯停車，但布魯克斯只是「直視著他，臉上沒有表情」，接著就開過警察身旁，還一邊加速，在十字路口停下後再度加速衝進遊行現場蛇行，人群全被撞飛。目擊者指出，布魯克斯避開車輛，但沒有試圖避開人群，也沒有試圖減速。

陪審團認定布魯克斯76項指控全數成立，包括6項使用危險武器的一級蓄意殺人罪，2022年11月被判處6個終身監禁。而他在案發前不到2周才因涉嫌開車輾過一名自稱與他生下小孩的女子，面臨家暴指控，以1000美元保釋金獲釋。

布魯克斯原先關押於威州密爾瓦基，但當局上月透露，他已於1月13日轉移至州外另一所監獄。YouTube頻道Kerryctures Productions本月9日發布影片，根據「可靠消息來源」爆料，布魯克斯被送往有「洛磯山下惡魔島」之稱，全美安全級別最高的科羅拉多州ADX佛羅倫斯監獄，原因是他在獄中被「打得很慘」，生命受到威脅，還有文件與證據證明他遭到性侵。

影片迅速引發網友熱議，紛紛留言表示，「所以他跟最壞的人關在一起了，很適合他」、「這個嘛，我想你可以說是他活該」、「想不到比那裡更適合他的地方了」、「完全不同情他」、「他終於遇到比他更壞的人了」。

不過威州懲教署發言人哈德克（Beth Hardtke）10日出面回應，影片內容「並不準確」，「我不知道她的消息來源是誰，但這與我掌握的資訊完全不符」，稱將囚犯安置於「離案發地點較遠的地方」可避免太多關注與罵名，「他們會更安全」。

但她拒絕透露布魯克斯目前關押地點，「這是為了他自己的安全，因為他的罪行太過惡名昭彰」。哈德克也補充，若有人襲擊獄囚等同犯罪，須通報執法部門並依法起訴。