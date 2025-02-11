到日本旅遊「情色觀光」正流行　台灣人也愛！日警大舉掃蕩

▲圖為「メンズエステ SPARAKU」官網截圖。

圖文／鏡週刊

近幾年日本成為全球觀光旅遊熱門地，就有性產業商人動歪腦筋，讓外國人旅遊兼「情色觀光」。近日，日本警方大舉掃蕩一間專門以外國客為主的賣春情色店，並逮捕該店負責人，其中案情也顯示，有不少客人是來自台灣。

據日本《Friday》週刊報導，日本警方日前大舉掃蕩一間位在東京新宿歌舞伎町的賣春風俗店「メンズエステ SPARAKU」，並在本月4日以違反「賣春防治法」逮捕54歲負責人須藤一樹等7人。這也是日本警方，首次對以外國觀光客為主要銷售對象的風俗店，進行大規模掃蕩。

▲「メンズエステ SPARAKU」負責人須藤一樹遭逮捕。（翻自《日本電視台》畫面）

報導指出，該店經營非常國際化，除了網頁上有日文與英文兩種版本，店內可以流通16種國際貨幣。另外，店內至少有6成顧客，都是來日本旅遊的外國觀光客，其中又有4成的客人來自亞洲國家，包括台灣、中國、韓國、香港、泰國與緬甸等地。據悉該店的收費價碼為30分鐘1萬日圓（約新台幣2200元），60分鐘享VIP服務需3萬日圓（約新台幣6500元）。該店平均一天有30名顧客造訪，一日營業額可達數十萬日圓以上。

報導指出，該店從2021年3月起開始營業，店家主打「可以便宜找日本女生」，據悉店內的酒店妹都是日本人，老闆須藤從「站街流鶯小妹」找女員工，也有人是從地下偶像轉戰情色業。此外，酒店妹多半用翻譯軟體和顧客溝通。報導也指出，由於日本櫻花妹服務好、態度佳，因此深受外國觀光客喜愛。



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