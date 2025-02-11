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冷藏食品「放常溫2個月」冒惡臭！她照樣吃下肚　結果中毒癱瘓

▲冰箱,食物,飲食,料理,家庭號。（圖／翻攝自pixabay）

▲日本一名50多歲的女性吃下未妥善冷藏的食品後中毒癱瘓。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

日本新潟市10日通報市內出現罕見的「肉毒桿菌食物中毒」病例，患者為一名50多歲的女性，經國立感染症研究所檢測後，確認其體內含有C型肉毒桿菌毒素。目前患者仍在住院，雖然意識清楚，但全身癱瘓，並需依賴人工呼吸器維持生命。

根據NHK報導，新潟市政府指出，這名女性患者於去年11月左右，在市內一家食品店購買了一款需冷藏保存的密封包裝熟食，卻長時間以常溫存放。直到今年1月20日中午，她獨自食用該熟食，當時便發現「有類似藍紋起司」的味道。

然而，當天深夜她開始出現眼花、口乾、吞嚥困難、言語不清等異常症狀，隔日凌晨5點前往醫療機構就診，之後病情惡化，隨即被送往醫院急救。

由於食物中毒的典型潛伏期約為8至36小時，而該患者在此期間內未曾食用其他可疑食品，因此衛生單位判定，她食用的熟食即為此次中毒的主要原因。

目前尚不清楚該熟食在食用時是否仍在保存期限內，但市政府已提醒民眾，即使是密封食品，若出現膨脹或異味，可能代表細菌已大量繁殖，應立即丟棄，絕對不可食用。

此外，官方也強調，肉毒桿菌在缺氧環境中容易繁殖，若未妥善冷藏，恐成為嚴重食物中毒的禍源。

當局呼籲，肉毒桿菌毒素可透過加熱來破壞毒性，因此食用食品前應充分加熱，以降低風險，避免類似事件再次發生。

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