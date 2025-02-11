　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2024年異常高溫　科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

▲▼ 格陵蘭,地球暖化。（圖／路透）

▲去年溫度飆破記錄，科學家認為，可能預告地球正在進入升溫超過攝氏1.5度的新時代。（圖／路透）

文／中央社

科學家表示，去年溫度飆破紀錄，可能預告地球正在進入升溫超過攝氏1.5度的新時代，這是現代人遇都沒遇過的狀況。

法新社報導，「巴黎協定」規定的較工業化前升溫不超過攝氏1.5度的門檻聽起來好像無關緊要，但對人類和自然影響卻是非常重大。

但什麼時候才算是正式超越攝氏1.5度的門檻？這是今天發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊兩項研究的重點。

根據「世界氣象組織」（World Meteorological Organization），2024年全球異常高溫之際，科學家尋求達成巴黎協定目標。

▼去年溫度飆破記錄，科學家認為，可能預告地球正在進入升溫超過攝氏1.5度的新時代。（圖／路透）

▲▼ 地球。（圖／路透社）

2024是第一次全年升溫超過攝氏1.5度的年份。

單一年超過限制，並不代表違反巴黎協定，因為該協定是透過20或30年的滾動平均值計算，消除逐年的氣溫變化。

科學家表示，依照那項標準，全球氣溫目前升高約攝氏1.3度，比過去12.5萬年的溫度還要高。

德國和奧地利一個團隊使用觀測數據和電腦模型，來評估一年內溫度上升攝氏1.5度，是否可能代表長期限制面臨風險的「早期警告」。

他們發現，歷史模式顯示，第一個跨越特定溫度門檻的年份，往往會落在長期而言全球達到該暖化程度的20年間。

作者表示：「2024年被宣布為第一個升溫超過攝氏1.5度的年份，顯示地球很可能已經進入升溫1.5度的20年期間。」

他們表示，除非採取「嚴格」措施削減溫室氣體排放，否則這段時期的中間點，也就是未來10年內，就會正式違反巴黎協定的目標。

作者寫道：「升溫高於攝氏1.5度的一年，不是覺得絕望的時候，而是呼籲採取行動的時候。」

在第2項研究中，加拿大環境與氣候變遷部的甘農（Alex Cannon）運用略為不同的方法，但也得出了類似結論。

甘農表示，2024年這樣短期地跨越升溫攝氏1.5度，代表長期而言跨越門檻可能會在2029年之前發生，但他強調，未來幾年現實世界中的因素，會在長期跨越何時到來方面扮演重要角色。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）氣候專家表示，2030年代初期升溫超過攝氏1.5度的可能性為50/50。

IPCC表示，將控制暖化目標定在升溫不超過攝氏1.5度，而非較不具雄心的攝氏2度，可大幅限制最災難性的後果。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職
川普嗆「不放人將地獄降臨」！哈瑪斯：威脅語言毫無價值

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2024年異常高溫　科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

川普嗆「不放人將地獄降臨」！哈瑪斯：威脅語言毫無價值

埼玉天坑卡車司機失聯！搜救人員發現疑似身影　搜救難度大

跟上德州　紐約州州長宣布：禁止政府員工使用DeepSeek

北韓女兵慘遭性侵！痛苦到自我安慰「因為我太漂亮」　淪洩慾玩偶

順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

太想生小孩！惡魔夫妻「殺烏克蘭難民棄屍」　搶走5周大女嬰

美國女老師「睡了16歲特教生」！數千封鹹濕訊息　還教他吸毒

男出軌被「切掉睪丸」血流不止斃命　女友關進監獄

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

2024年異常高溫　科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

川普嗆「不放人將地獄降臨」！哈瑪斯：威脅語言毫無價值

埼玉天坑卡車司機失聯！搜救人員發現疑似身影　搜救難度大

跟上德州　紐約州州長宣布：禁止政府員工使用DeepSeek

北韓女兵慘遭性侵！痛苦到自我安慰「因為我太漂亮」　淪洩慾玩偶

順應川普命令　美版Google Maps把墨西哥灣改名美國灣

尹錫悅彈劾辯論進後半場！疑下令對媒體「斷水斷電」　他曝紙條內容

太想生小孩！惡魔夫妻「殺烏克蘭難民棄屍」　搶走5周大女嬰

美國女老師「睡了16歲特教生」！數千封鹹濕訊息　還教他吸毒

男出軌被「切掉睪丸」血流不止斃命　女友關進監獄

普利司通「新高級房車用胎Turanza 6」台灣開賣！修杰楷現身站台

邵庭揭「不婚族→人妻」原因　朝聖聯合公園演唱會爆哭：把握每一刻

2024年異常高溫　科學家：地球可能已進入升溫1.5°C時代

4個「超越純友誼」的跡象！在意他和異性相處、期待單獨時光

傳「死亡筆記本」上有他！高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方回應了

川普上任後曾與習近平通電話？中國外交部拒絕證實

民進黨又爆性騷！女黨工被威脅自願離職　忍快2年才敢說出口

最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

高捷出站嗶聲「吉伊卡哇」有別的意思？台語諧音梗1.8萬人笑翻

川普喊停又重啟　為何要對「小額豁免」政策開刀？

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

北韓女兵遭性侵淪洩慾玩偶　只能自我安慰

色色網站突關閉　大票網友崩潰

川普脫口：烏克蘭有一天可能「變俄羅斯的」

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

1張車牌飆破2000萬　這數字太稀有

水上老司機「海中裸體」狂搖　影片瘋傳

恐關30年！2台男在馬國非法販槍　照片曝光

女優揪2男「3P野戰」墜樓　警公布死前情況

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

更多熱門

相關新聞

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴 任集團副總裁

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴 任集團副總裁

全球知名AI專家許主洪（Steven Hoi）教授今（6）日傳出正式加入阿里巴巴團隊，任集團總裁，對少壯派高管吳嘉負責，將執掌「AI To C」業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。據悉，「AI To C」業務中重要的一環便是組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引業內優秀人才加盟。

2032年恐有小行星撞地球　足以摧毀紐約

2032年恐有小行星撞地球　足以摧毀紐約

破紀錄！陸科學家成功鑽取324公尺長「冰芯」 年代跨距超70萬年

破紀錄！陸科學家成功鑽取324公尺長「冰芯」 年代跨距超70萬年

即／諾貝爾物理學獎揭曉！　2學者共享殊榮

即／諾貝爾物理學獎揭曉！　2學者共享殊榮

綠色奧斯卡進校園　精選生態環境紀錄片登場

綠色奧斯卡進校園　精選生態環境紀錄片登場

關鍵字：

地球升溫科學家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面