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大陸 大陸焦點 特派現場

破紀錄！陸科學家成功鑽取324公尺長「冰芯」　年代跨距超70萬年

▲冰芯。（圖／翻攝新華社）

▲大陸科研團隊成功鑽取長達234公尺的冰芯。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸科研團隊29日在西藏自治區那曲市雙湖縣普若崗日冰原鑽取出長達324公尺的「冰芯（冰核）」，打破全球中低緯度冰川取出最長冰芯的世界紀錄。此前紀錄為中美兩國科學家於1992年鑽取出一根長達308.6公尺、年代跨距超70萬年的冰芯，可以想見，這次取出的冰芯年代跨度將可再次擴大。

《新華社》報導，中國科學院青藏高原研究所副所長徐柏青帶領團隊，在冰原頂部作業點奮戰一個多月，成功鑽取這一具有重大科學價值的冰芯。徐柏青說，「冰芯是地球歷史的時間膠囊，通過鑽取、保存冰芯，我們可以從中提取寶貴的歷史信息，瞭解過去的氣候環境變化。」

▲冰芯。（圖／翻攝新華社）

▲冰芯有助於人類了解全球氣候變化的模式。（圖／翻攝新華社）

徐柏青表示，中低緯度地區的冰芯，是除南北極外研究全球氣候變化的重要「自然檔案」，「這裡的最長冰芯有獨特的地理和氣候特徵，記錄該地區長時間的氣候變化和環境信息，包括溫度、降水等關鍵氣候要素的變化歷史，以及火山噴發、大氣污染等環境事件，為研究全球氣候變化的模式、機制以及預測未來趨勢提供了寶貴的數據和樣本。」

據了解，冰川一旦融化，其封存的地球歷史記錄也將消失，鑽取、保存冰芯尤為重要，即便冰川消融，只要存有冰芯樣本，依然可以從中提取歷史資訊。

大陸中科院院士、第二次青藏科考隊隊長姚檀棟強調，藉由測厚、取芯，可以更好地審視這個中低緯度地區最大冰原正發生的變化和其記錄下的環境變化，進而更全面了解全球氣候暖化對冰川的影響。

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