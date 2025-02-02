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2032年恐有「小行星撞地球」！機率曝光　威力足以摧毀紐約

▲▼一顆約摩天大樓大小的小行星2023 DZ2，預計台灣時間27日凌晨最為接近地球。（示意圖／CFP）

▲ 10年內恐有小行星撞地球。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）預測，一顆名為「2024 YR4」的小行星可能在未來10年內接近地球，甚至存在微小的撞擊風險。此外周末期間將有5顆小行星近距離掠過地球，引發天文界關注。

ABC報導，根據NASA近地天體研究中心（CNEOS），「2024 YR4」直徑介於130至330英尺（約40至100公尺）之間，可能在2032年12月22日撞擊地球。不過科學家強調這項風險極低，機率僅有1.3%。

這顆小行星最早由監測夏威夷大學ATLAS望遠鏡的天文學家於去年12月27日發現，當時它正遠離地球，通報國際天文學聯合會（IAU）小行星中心（MPC）後確認這是一顆從未被發現過的新天體。

NASA行星防禦官員法斯特（Kelly Fast）指出，「2024 YR4」軌道特別，呈現長橢圓形，使其繞行太陽時會先接近地球，隨後又遠離到火星與木星之間的區域，這也是為什麼這顆小行星直到最近才被發現。

天文學家目前正積極觀測「2024 YR4」，因為它預計在今年4月消失在視野之外，直到2028年才會再度出現。科學家預測，2032年底它將再度接近地球，而未來的觀測數據將有助確認是否可排除撞擊風險。

天文學家根據小行星反射光推估其大小，根據目前已知數據，「2024 YR4」若掉落人口密集的城市，尺寸足以造成局部災害。一顆大小與其相似的小行星1908年撞擊地球，在西伯利亞上空爆炸，將1250平方公里樹林夷為平地，史稱通古斯事件（Tunguska Event）。

另據《法新社》，國際小行星預警網備忘錄指出，若「2024 YR4」真的撞上地球，可能發生爆炸的地點包括東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海及南亞等地上空。行星學會（The Planetary Society）首席科學家貝茲（Bruce Betts）指出，若爆炸發生在巴黎、倫敦或紐約上空，「基本上會徹底摧毀整座城巿和周圍一些地區」。

另一方面，NASA噴射推進實驗室（JPL）也正密切關注將在本周末接近地球的5顆小行星，分別為「2025 BR2」、「2015 DJ155」、「2025 BG4」、「2025 BR7」及「2025 BU」，大小最大的是170英尺（約52公尺）的「2015 DJ155」，其中距地球最近的是「2025 BG4」的309萬英里（497萬公里）。

不過法斯特強調，儘管這些小行星「相對」接近地球，但距離還是很遠。月球距離地球不到24萬英里（38萬公里），也常有小行星在類似距離掠過地球，因此大眾無須過度擔心。

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