快訊／諾貝爾物理學獎正式揭曉！　美加2學者共享殊榮

▲2024年諾貝爾物理獎得主出爐。（圖／諾貝爾官網）

記者王佩翊／編譯

2024年諾貝爾物理獎於台灣時間8日下午5時45分揭曉，由美國科學家約翰·霍普菲爾德（John J. Hopfield）、加拿大學者傑佛瑞·辛頓（Geoffrey E. Hinton）獲得殊榮，兩人因研究透過人工神經網絡實現機器學習（machine learning）的基礎發現與發明獲得評審青睞。

91歲的美國學者約翰·霍普菲爾德在1982年發明聯想神經網絡，現在通稱霍普菲爾德網絡。76歲的傑佛瑞·辛頓則是出生於英國的加拿大計算機學家與心理學家。他是反向傳播算法和對比散度算法的發明者之一，同時也是深度學習的推動者，因此被譽為是「深度學習教父」。

2024年的物理學獎項是關於物理科學基礎的突破，2名得主展示了全新的方式，使用電腦幫助與引導我們，解決人類社會面臨的許多挑戰。由於他們的成就，人類如今有了新的工具，可以選擇將其用於良好的目的。根據人工神經網絡的機器學習，正在對科學、工程與日常生活帶來革命性的改變。

辛頓使用共同獲獎者霍普菲爾德開發的網絡作為新的基礎：玻爾茲曼機（Boltzmann）。玻爾茲曼機可用於對圖像進行分類或為其訓練模式類型創建新的示例。辛頓在此基礎上繼續拓展，幫助開啟機器學習的爆炸式發展。