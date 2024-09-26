綠色奧斯卡！野望影展列車駛進校園　精選紀錄片登場

▲《小象莎巴》。(圖／台灣野望自然傳播學社提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

為了培養小小公民科學家，林業及自然保育署花蓮分署10月起，將野望影展列車開進校園宣導，20部來自全球11個國家的精選生態環境紀錄片登場，帶領學童從小認識世界各地自然生態與備受矚目的環境議題，相關影片也將在花蓮縣境內森林育樂場域免費公開播映。

▲《先祖的吶喊》。

由台灣野望自然傳播學社與英國Wildscreen影展合作舉辦的台灣野望國際自然影展，是全球知名生態紀錄片影展，歷有「綠色奧斯卡」之稱。

台灣2011年引進迄今邁入第14年，廣受好評，入選影片不僅兼具影像藝術表達和科學準確性，內容更著重當前最重要的生態及環境變化課題。

▲《美洲獅：冰山傳奇》。

今年影展共有20部影片，分別來自英、美、古巴、澳洲等國家，主題涵蓋生物多樣性、氣候變遷、保育行動、物種故事等不同領域，如打造生態廊道、瀕危物種監測保育等，都是當前重要的保育工作，極有推廣價值。十月起，花蓮分署主動前進全縣國中小學播映，以增進青少年的環境敏感度與環境倫理，培育小小公民科學家遍地開花。

▲《重返山獅之徑》。

花蓮分署表示，這次影片裡出現許多台灣沒有或必須到動物園才能看到的動物，如《瀕危現場》片中提到，「現在很流行的生物多樣性，其實可以想像成大家喜歡玩的疊疊樂遊戲，如果物種就像裡面的積木，每抽掉一塊，整個結構就更容易倒塌，我們真的不知道，哪一個物種消失後，會讓整個積木倒塌，也就是我們的生態系毀滅。」是一部深刻探討生物多樣性的好片。

▲《橡膠水母》。

手中的氣球飄上天就消失了嗎？看了《橡膠水母》之後，才知道它們並未消失，而是以另一種方式存在，只是我們不知道它在何處。

▲第14屆野望影展播映片單。

導演卡莉帶著攝影機多方尋求答案，卻發現原來飛上天的氦氣氣球爆裂後，會形成水母的形狀，沉入海中被海龜等動物誤食。還記錄下青少年濫用氦氣、娛樂活動吸入氦氣，可能導致嚴重毀損健康甚至腦死。透過《橡膠水母》讓觀影者貼近青少年的次文化，關注潛在風險。

▲第14屆野望影展-森林育樂場域定時播映時間。

野望影展進校園活動，目前已經獲得秀林國中、新城國中及明禮國小等學校同意，將由國家森林志工利用環境教育課程時間進行，也歡迎其他學校向花蓮分署森林育樂科提出申請到校播映。同時也規劃於周末假日，在池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區及瑞穗生態教育館等場域定時播放，歡迎一起來觀賞，親近大自然、舒展身心。

花蓮分署也與中廣花蓮台、教育廣播電台及慈濟大學廣播電台合作，透過廣播節目訪談，安排生態經驗豐富的森林解說宣導志工介紹野望影片的內容，讓沒有機會看影片的花蓮鄉親，也能從空中收聽到影片的精彩內容。