桃園副市長蘇俊賓赤腳過火　完成九府千歲遶境約定

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午到大園區貴文宮參加媽祖及九府千歲遶境祈福儀式。（圖／市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（11）日參加大園內海貴文宮媽祖及九府千歲遶境祈福儀式，市府民政局指出，這項民俗活動已有逾130年歷史，每年農曆正月十四日傳統活動，也是大園內海地區重要信仰核心之一。蘇俊賓指出，去年首度參與遶境活動曾親身體驗「過火」儀式，對廟方人員赤腳踩過金紙火埕深感驚嘆，當時與貴文宮主委徐其萬議員等人相約承諾，今年再一同挑戰。今天上午蘇俊賓捲起褲管完成赤腳過火承諾，完成象徵誠意與祈福傳統儀式，還協助神尊回鑾安座，為遶境活動畫下圓滿句點。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天參加大園區貴文宮參加媽祖及九府千歲遶境祈福儀式，協助神尊回鑾安座。（圖／市府提供）

蘇俊賓表示，大園內海貴文宮是全台唯一供奉九府千歲廟宇，每年正月十四舉行遶境活動，不僅恭迎媽祖、九府千歲等眾神尊出巡，也象徵著地方信仰凝聚力與文化傳承。沿途信眾設案桌祭拜，為遶境增添熱鬧氛圍，換香儀式則象徵家宅平安與好運降臨。這項民俗活動將宗教信仰與地方社區緊密結合，是桃園民俗文化重要表現形式之一。

蘇俊賓回憶，去年首次參加貴文宮九千歲遶境活動，對廟方赤腳踩過金紙火埕的「過火」儀式感到驚訝與敬佩。當時與貴文宮主委、市議員徐其萬與內海里里長許程睿相約，今年將一同挑戰「過火」儀式。所以信守承諾，今天捲起褲管赤腳上陣，親自踏過火堆，並護送眾神尊回鑾安座，象徵祈福活動圓滿完成。

▲桃園市副市長蘇俊賓參加大園區貴文宮參加媽祖及九府千歲遶境祈福儀式，赤腳踩踏金紙火埕。（圖／市府提供）

蘇俊賓強調「過火」儀式過程充滿敬畏與感動，展現信眾對媽祖與九府千歲的誠心與尊敬。當神尊已經就位、神轎也蓄勢待發，金紙火埕就在前方，尤其內海里許程睿里長及徐其萬議員更是打著赤腳當前鋒，他則跟著眾人一同扶著神轎過火，完成回供安座。去年曾質疑赤腳踩火是否會燙傷，里長以「只要真心誠意，就沒問題」，讓他深受啟發，今年身體力行參與，以行動展現誠意，更感受到地方信仰文化的凝聚力與感召力。隨後代表市長張善政向現場民眾發放新春福袋，送上誠摯新春祝福，期盼新的一年萬事如意、闔家平安，也期待桃園傳統文化在未來繼續煥發光彩。