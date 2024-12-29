跟草莓寶寶一起做披薩　蘇俊賓被稱「草莓哥哥」這樣秒回…

▲副市長蘇俊賓和小朋友一起做草莓披薩。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

和「草莓」相處久了，說話也帶甜味！中華民國農會中壢辦事處主任鍾淑君長期以專業及行銷經驗，推廣草莓種植，28日於「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣活動 」向幼兒園小朋友介紹一起製作「草莓披薩」的副市長蘇俊賓是「草莓哥哥」。蘇副開心秒回「叫哥哥未免太年輕」，畢竟我也是有「自覺心」!

▲蘇俊賓送手繪水果月曆，首頁的一月就是草莓果給鍾淑君主任。（圖／市府提供）

蘇俊賓謝謝農業局夥伴，去年邀他參加首屆「中壢區創新草莓產業文化季」，看見桃園草莓種植及推廣，在鍾淑君主任推廣下，表現亮眼，他也因此每參加一次農業局邀請的桃園盛產的各種蔬果節活動，回家就將該些蔬果入畫，一轉眼從年初畫到年底，剛好12個月，製作成一本手繪水果月曆，首頁的一月就是草莓果，今天特地帶來致贈鍾淑君主任，期望她持續將專業及行銷經驗，輔導更多農友種植草莓。

▲賴玨澄說：桃園青青草莓蔬果農場的草莓牛軋糖、莓果軟糖，Ｑ甜可口。（圖／記者楊淑媛攝）

由於2025台灣燈會在桃園，明年2月初在桃園青埔展開，中華民國農會中壢辦事處輔導種植草莓的多家農場，泰半位於青埔附近，蘇俊賓說，桃園的草莓盛產期間落在明年1-2月，歡迎國人及國際旅客來桃園日採草莓、夜賞燈會，在桃園有得吃又有得看，吃喝玩樂一手包辦。

鍾淑君表示，草莓，象徵著「甜蜜」和「愛情」的水果，深受大小朋友歡迎。中壢區推廣種的草莓是以溫室種植，中壢辦事處並研發各種草莓新產品，有草莓甘錵、草莓口味米香花生酥等各新產品，期吸引更多青年農民加入草莓種植。「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣活動 」28.29日兩天於中壢區中原文創園區舉行，現場有桃園市內多家草莓農場種植的新鮮草莓展售，歡迎民眾前往參觀。