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2024桃園創新草莓產業文化季　蘇俊賓：高品質創造競爭優勢

▲「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓與農糧署北區分署秘書李瑞玉共同推廣桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓與農糧署北區分署秘書李瑞玉共同推廣桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（28）日出席「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣」活動上表示，在市府與全國農會中壢辦事處共同努力下，桃園去年草莓種植面積約5公頃，栽種多達6萬株，今年可望擴增至10公頃，桃園草莓以高品質、高甜度在市場上創造競爭優勢，近期在桃園、台北市場售價及銷售量都相當亮眼。市府後續將與農會及桃園農改場三方合作，透過智慧農業技術導入與行銷活動推廣，持續提升桃園農業產值。

▲「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓等人當場品嘗桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

▲「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓等人當場品嘗桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣」今天上午在中壢區中原文創園區13倉舉行，桃園市副市長蘇俊賓特別分享，從去年開始以手繪畫作記錄桃園各項農產品，其中包括草莓品種「黑鑽」，現場將親手繪製12個月農產品月曆贈予中華民國農會中壢辦事處，並期許在中壢辦事處主任鍾淑君帶領下，持續增加桃園草莓產量，讓桃園草莓成為市場上人人稱讚的桃園農特產。

蘇俊賓表示，今年草莓盛產期間落在明年1至2月，恰與2025台灣燈會在桃園同期，特別邀請國人及國際旅客來桃園採草莓、夜賞燈會，在桃園有得吃又有得看，吃喝玩樂一手包辦。

農糧署北區分署秘書李瑞玉提及，桃園地區去年種植面積約5公頃，近期呈現穩定成長趨勢，草莓生長最適合充足日照、明顯日夜溫差、通風良好且相對濕度穩定環境。近年雖受到氣候變遷影響，病蟲害問題日益嚴重，但會積極與地方政府合作，輔導農友採用避蟲網及高架栽培等現代化設施，以提升產量與品質。

▲「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓與農糧署北區分署秘書李瑞玉等人共同推廣桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

▲「2024桃園市中壢區創新草莓產業文化季行銷推廣，副市長蘇俊賓與農糧署北區分署秘書李瑞玉等人共同推廣桃園草莓。（圖／市府新聞處提供）

市府農業局長陳冠義說，配合桃園市長張善政推動的「一區一特色」政策，中壢區雖選定發展草莓產業，但目前桃園有9個行政區均有栽種草莓，整體產量從6萬株大幅成長至10萬株以上，市府亦投入品牌包裝設計，積極打造在地特色農產。明年適逢台灣燈會在桃園，市府將整合周邊山東、月眉等草莓產區，推出草莓與燈會結合的特色遊程，邀請市民朋友從元旦假期起玩到3月，在桃園吃得盡興也玩得開心。

農業局強調，今年市府積極媒合在地青農增設智慧農業設備、升級生產場域，包括草莓生長溫度土壤監測等環控設備、感測器及溫室高架耕作等，引導桃園在地青年農民及農戶投入草莓產業，期提升農產業經濟產值。桃園目前開放預約草莓採果及農遊小旅行農場及中壢辦事處新推出的草莓周邊商品，可分別至「桃園好農」臉書粉絲專頁（網址： https://reurl.cc/b33L8l）查詢及電洽中華民國農會中壢辦事處農村社區小舖（03-4277979分機154）選購。

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