桃園都發局AI主播「好市小姐」上線　翻轉都計艱澀認知

▲桃園市都發局昨天推出AI虛擬主播「好市小姐」，介紹中原文創園區與鐵路地下化、騰空路廊」等話題，引發網友熱議。（圖／桃市府都發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府都市發展局昨（10）日推出AI虛擬主播「好市小姐」，首發文短短一天吸引大批網友互動。都發局表示，希望透過甜美主播形象，翻轉都市計畫艱澀不易理解認知，其中「中原文創園區認識鐵路地下化、騰空路廊」等話題，都引發網友熱烈討論，其實都市發展其實與市民日常生活是息息相關。

市府都發局江南志局長指出，虛擬主播「好市小姐」昨日影片上線後，針對「好市小姐到底要跟誰到中原文創園區認識鐵路地下化、騰空路廊」話題，引發熱烈討論。網友紛紛留言「當然只能和爸爸出遊！」，也有網友認為「當然是要和朋友一起出去！」各種意見紛紛出爐。新北好朋友本尊也不甘示弱，主動留言為自己爭取支持，場面相當逗趣。至於自己則在影片下方留言：「只能跟爸爸出遊」更增添話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「好市小姐」以深入淺出介紹中原文創園區與鐵路地下化、騰空路廊」。（圖／桃市府都發局提供）

都發局指出，「好市小姐」AI主播，未來將用30秒到1分鐘短影音，帶領大家以風趣、深入淺出方式認識都市規劃、城市美學等議題，也會與粉絲互動蒐集大家關心城市發展大小事理解民意，在都市規劃上揉合民意，讓施政與民意更加貼近。

局長江南志也分享，2023年底都發局開始推動「好市鑄造所」社群媒體經營，表現非常亮眼，2024年粉專互動率為全府前3名。這次推出虛擬主播「好市小姐」構想來自同事創意，都發局內有一群很棒女子軍團，在鐵路地下化、都市美學、建築管理或都市更新上大展長才。都發局也積極導入智慧化工作，包括建築管理智慧圖台、設施地圖等，讓政策決定與智慧科技結合，加速對外服務與精準的決策。有興趣民眾可上桃園都發局臉書粉專：https://reurl.cc/b385no，一窺「好市小姐」AI主播內容。