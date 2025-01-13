大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

▲大湳森林自然生態教育基地揭牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓12日出席位於八德區的「大湳森林自然生態教育基地揭牌活動」表示，大湳森林公園內的彈藥庫由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會四大民間團體共同認養，讓原本剛毅的彈藥庫，華麗轉身為軟性的生態教育基地，將園內豐富的生態，介紹給民眾，這是全台的創舉。

蘇俊賓說，桃園近年來開始更重視生態教育的重要性與發展，去年他參加大湳森林公園生態導覽解說活動時，就曾與桃園市野鳥學會的夥伴討論要如何活化這座廢棄的彈藥庫，讓其在這片匯集豐富生態系的場域中佔有一席之地，其後在市府工務局及養工處的協助下，加上野鳥學會邀集更多關注桃園生態教育的環保協會一同來認養跟策劃，賦予這原本冷冰冰的軍事設施一個嶄新的面貌，讓全年齡層都適合前來遊憩，期許透過生態環境教育能引導人們反思在地球上所扮演的角色與責任。

大湳森林公園的生態保育，在市府與各協會的努力下已收成效，蘇俊賓指出，目前園區內的鳥類已增加至78種，甚至比移交前多更多，而其他自然物種也逐步回歸，讓公園的生態豐富度大幅提升。蘇俊賓也提到，市府目前在其他區興闢建設時，像工務局在大園華興池埤塘生態公園也正復育著桃園珍稀植物，未來桃園也更關注特有生態物種的復育保護，包含農業局跟環保局等單位一同，跨局處地與各協會合作，回復桃園昔日光榮。

為了感謝四大協會協助認養彈藥庫改造為生態教育基地，蘇俊賓也拿出他跟這些協會先前互動時所記錄下來的手繪卡片，包含「台北赤蛙」、「小燕鷗」、「黃鸝」等，送給理事長們留念。他舉例像台灣濕地復育協會在楊梅高榮濕地每天關注的台北赤蛙的生長復育成果；野鳥學會在大園許厝港、八德大湳公園等地都定期舉辦賞鳥及生態導覽解說，敘述著精彩的復育歷程，讓更多人知道桃園的生態之美

農業局表示，大湳森林公園原址為保一總隊營區，占地16公頃，經市府精心規劃，從最初的社會住宅提案轉型為綠意盎然的森林公園，今日揭牌的大湳森林自然生態教育基地內部設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區，並邀請大伙房書院及林煒舒老師，展示大湳森林地底與霄裡崖線下的祕密，傳遞桃園豐富的自然文化故事。