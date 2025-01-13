　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

▲大湳森林自然生態教育基地揭牌

▲大湳森林自然生態教育基地揭牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓12日出席位於八德區的「大湳森林自然生態教育基地揭牌活動」表示，大湳森林公園內的彈藥庫由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會四大民間團體共同認養，讓原本剛毅的彈藥庫，華麗轉身為軟性的生態教育基地，將園內豐富的生態，介紹給民眾，這是全台的創舉。

▲大湳森林自然生態教育基地揭牌

蘇俊賓說，桃園近年來開始更重視生態教育的重要性與發展，去年他參加大湳森林公園生態導覽解說活動時，就曾與桃園市野鳥學會的夥伴討論要如何活化這座廢棄的彈藥庫，讓其在這片匯集豐富生態系的場域中佔有一席之地，其後在市府工務局及養工處的協助下，加上野鳥學會邀集更多關注桃園生態教育的環保協會一同來認養跟策劃，賦予這原本冷冰冰的軍事設施一個嶄新的面貌，讓全年齡層都適合前來遊憩，期許透過生態環境教育能引導人們反思在地球上所扮演的角色與責任。

▲大湳森林自然生態教育基地揭牌

大湳森林公園的生態保育，在市府與各協會的努力下已收成效，蘇俊賓指出，目前園區內的鳥類已增加至78種，甚至比移交前多更多，而其他自然物種也逐步回歸，讓公園的生態豐富度大幅提升。蘇俊賓也提到，市府目前在其他區興闢建設時，像工務局在大園華興池埤塘生態公園也正復育著桃園珍稀植物，未來桃園也更關注特有生態物種的復育保護，包含農業局跟環保局等單位一同，跨局處地與各協會合作，回復桃園昔日光榮。

為了感謝四大協會協助認養彈藥庫改造為生態教育基地，蘇俊賓也拿出他跟這些協會先前互動時所記錄下來的手繪卡片，包含「台北赤蛙」、「小燕鷗」、「黃鸝」等，送給理事長們留念。他舉例像台灣濕地復育協會在楊梅高榮濕地每天關注的台北赤蛙的生長復育成果；野鳥學會在大園許厝港、八德大湳公園等地都定期舉辦賞鳥及生態導覽解說，敘述著精彩的復育歷程，讓更多人知道桃園的生態之美

農業局表示，大湳森林公園原址為保一總隊營區，占地16公頃，經市府精心規劃，從最初的社會住宅提案轉型為綠意盎然的森林公園，今日揭牌的大湳森林自然生態教育基地內部設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區，並邀請大伙房書院及林煒舒老師，展示大湳森林地底與霄裡崖線下的祕密，傳遞桃園豐富的自然文化故事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台大咖天后「愛上渣男經紀人」慘成小三！遭洗腦控制　痛砸500
南韓流感大爆發！　「肺炎死者激增」殯儀館、火葬場全滿
快訊／國1新竹段「5車追撞」佔2線道！　回堵5公里
快訊／誰來接班柯文哲？民眾黨2／15補選黨主席　辦2場政見發
考卷8成抄去年「200多名學生重考」　命題老師送懲處
33歲藥頭家中搜出安毒...當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不
破紀錄！　墾丁夫妻判賠2070萬
零下3.2度！「武陵冰宮」夢幻美景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街　蘇貞昌力喊：不容抹黑

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先地位

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

不同年代的工作態度】80勤奮90準時00秒辭？真的假的？

南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

台南市藥師節　表揚全民健保藥事照護計畫卓越藥師

張善政、江宜樺桃園「日新協會」　分享留學經驗與實踐

鹿野地區農會搭建鄉村好物銷售平台　產銷履歷讓消費者安心

大湳森林自然生態教育基地揭牌　蘇俊賓：前身是軍事設施

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街　蘇貞昌力喊：不容抹黑

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！國民黨簡賜勝競選總部成立　韓國瑜等藍營大咖力挺

南消四大山上分隊、區公所　合辦2025金蛇獻瑞迎新春防火宣導

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先地位

富邦尾牙「抽獎玩法臨時變了」！員工嗨爆 曾寶儀急確認：快嚇死

2波冷空氣接力！明晚變天全台有雨　低溫下探6度

青島投運全球首列「碳纖維」地鐵列車　減重11％運行能耗降低7％

「房貸壓力大」婆婆小姑聯手勸賣房！她火大：過年超不想回

應曉薇北市5727萬房產遭扣押！她抗告堅喊沒收賄　遭高院駁回

洪一中期許小鷹：翅膀硬了就會飛　王柏融續任隊長力拚季後賽　

無視雙黃線！台南囂張白車路邊衝出大迴轉　警看影片出手開罰

小北百貨驚見「籠蛇籃」！超強佈置8萬人狂讚：店員櫥窗設計系？

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

新年沒輸過！溜馬終結NBA龍頭騎士12連勝　新控球之神卻爆傷勢

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

草屯鎮長國民黨候選人簡賜勝競總成立

南消四大山上分隊、區公所合辦金蛇獻瑞迎新春防火宣導

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

海大培育應用型專業人才　展現海洋科研與教育領先

60歲才成畫家！後山才女陳文珍葫蘆墩文化中心推油畫個展

草屯鎮長補選！綠營總動員陪蔡銘軒掃街

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

年前衝刺　花蓮振興券再加碼年前採購再省一筆

新北推動特定寵物業環境提升計畫

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

雲林元長鄉新建公所落成啟用

新北社福攜手企業捐年菜物資　助弱勢圍爐過好年

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

更多熱門

相關新聞

角板山梅花季開幕　蘇俊賓推北台最大梅園

角板山梅花季開幕　蘇俊賓推北台最大梅園

2025角板山梅花季今（4）日於角板山公園舉行開幕活動，桃園市副市長蘇俊賓時表示，角板山梅花季象徵著迎接新年第一步，今天梅花初開，預計下週梅花會盛開，二月則是北橫山櫻花接續綻放，今年梅花、櫻花季活動更與即將登場的台灣燈會巧妙結合，邀請國內外旅客可規劃桃園一日或二日遊行程，感受桃園市多重魅力。

蘇俊賓被稱「草莓哥哥」　這樣秒回…

蘇俊賓被稱「草莓哥哥」　這樣秒回…

2024桃園創新草莓產業文化季登場

2024桃園創新草莓產業文化季登場

基北北桃副市長會議　桃園登場

基北北桃副市長會議　桃園登場

2024三安環保聖誕節　逾7000個回收罐打造聖誕樹

2024三安環保聖誕節　逾7000個回收罐打造聖誕樹

關鍵字：

大湳森林自然生態教育基地揭牌蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

朱軒洋宣告復出「沒人要搭檔主持」！

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

女助教被控性侵未遂！傳訊：想跟你上床

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

賣豬肉老人逆撞賓利　車主：付出代價

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面