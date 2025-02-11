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IG百萬人受影響！青少年帳號未滿16歲全設不公開　完整監護功能一次看

記者蘇晟彥／台北報導

Meta 11日舉辦亞太區線上媒體聯訪，由 Instagram 負責人 Adam Mosseri 宣布並針對即將推出的「青少年帳號」更新，將自動把13-17歲的帳號註冊為「青少年帳號」，並自動開啟「安全保護措施」，未來家長可以透過小孩使用時間，當使用60分鐘以上就會自動收到關閉應用程式的提醒，台灣用戶將從本週開始陸續更改，最久數個月內將會全數更動完畢。

▼ Instagram 將針對13-17歲青少年推出「青少年帳號」系統，未來家長可以規範孩童的使用習慣、時間等。

▲▼ 。（圖／Meta提供）

為了持續守護青少年的社群網路安全，Instagram 在亞太區各國陸續推出「青少年帳號」，提供由家長引導、更安全的青少年社群使用體驗。青少年帳號將自動開啟保護措施，包含與陌生人的交流限制、過濾不適當的社群內容等。對於 13 歲至 17 歲青少年的帳號，Instagram 將自動設定為青少年帳號，若未滿 16 歲的青少年想調整設定，則需取得家長同意。

對此，11日Meta舉辦線上記者會，Adam指出，青少年帳號的目的是希望能由家長來與孩子建立「明確規則」，必須知道在一天內能使用多久、了解自己（青年）在與誰互動，並不是要嚴格限縮，同時鼓勵父母主動與孩子去溝通「網路上發生事情」的重要性，讓青少年帳號來減輕父母的負擔。

Adam認為，不管是蘋果、Google都對此事非常重視，各國都在立法，尤其是現在AI技術廣泛應用，甚至用來幫助父母教育孩童，必須確保「有問題的內容」不能推薦到青少年的帳號上，因此將會使用多種方式來核查年紀，並針對不同地區會有像是身份證、臉部認證等方式，但Adam強調，這些數據絕對不會儲存，並將持續與當地政府進行合作。

何時開始實施青少年帳號安全措施
台灣用戶從本週開始，在 Instagram 註冊新帳號的 13 歲至 17 歲青少年，將陸續自動設定為青少年帳號。對於現有帳號，Instagram 將發出通知，在未來幾個月陸續將他們的帳號調整為青少年帳號設定。

重新定義青少年在 Instagram 上的體驗
家長希望孩子們在社群上與朋友交流、探索興趣的同時，不必擔心潛在的安全風險。因此 Instagram 推出全新的青少年帳號，為他們提供更受保護的使用環境，也讓家長更放心。

自動啟用的保護措施 減緩家長最掛心的疑慮
 青少年帳號專為家長與青少年設計，針對家長最關心的問題，如孩子在社群上都與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時長是否適當等，提供自動啟用的保護措施。包含：

● 預設為不公開帳號：未滿 16 歲的青少年，無論是現有或新註冊的帳號，都將自動設為不公開，讓未追蹤他們的陌生人無法與他們互動。若想切換成公開帳號，則需獲得家長同意。16 至 17 歲的青少年若註冊新帳號，也將自動設為不公開，但能自由變更設定。

● 訊息限制：青少年帳號的訊息設定將相對嚴格，只能接收他們追蹤或聯繫過的帳號訊息。

● 敏感內容限制：青少年帳號自動採用最嚴格的敏感內容限制，減少青少年在「探索」與「Reels (連續短片)」等頁面接觸到的敏感內容，例如涉及暴力或宣傳整形手術等。

● 互動限制：青少年帳號只能被他們追蹤的人標註或提及，並自動開啟最嚴格的霸凌防治功能「隱藏字詞」，過濾潛在的冒犯性留言與訊息。

● 每日時間上限：青少年帳號在 Instagram 每天使用時間達 60 分鐘後，會自動收到關閉應用程式的提醒。

● 睡眠模式：在每天晚上 10 點至早上 7 點間，青少年帳號將自動開啟睡眠模式，將通知靜音、並開啟訊息自動回覆功能，青少年也會看見關閉應用程式的提醒。

▲▼ 。（圖／Meta提供）

▲▼ 。（圖／Meta提供）

家長得以更深入參與青少年的社群體驗
 考量不同年齡層的青少年可能適用不同的管理方式，Instagram 設計兩種不同的「監護功能」。未滿 16 歲的青少年需要家長的同意，才能使用較低程度的保護措施；針對 16 歲以上的青少年，家長也可開啟監護功能，採取較高程度的保護與管理，包含調整青少年帳號保護措施、允許或拒絕青少年變更帳號設定的請求、允許青少年自行管理帳號設定等。

儘管青少年帳號會自動套用保護措施，有些家長仍希望更深入參與青少年在 Instagram 的體驗，因此原有的「監護功能」也進一步升級：

● 了解青少年的聊天對象：家長無法看到青少年的聊天訊息內容，但可以查看孩子過去 7 天內曾聯絡過的對象。
● 設定青少年在 Instagram 每日使用時間上限：家長可以設定青少年每天使用 Instagram 的總時數，當孩子達到時數上限後，將無法開啟應用程式。
● 限制青少年在特定時段使用 Instagram：家長可以設定在晚上或特定時段讓青少年無法使用 Instagram。

如何確認青少年遵守年齡規範
 為了應對部分青少年虛報年齡的可能性，Instagram 將在更多情境下要求青少年進行年齡驗證，例如當他們嘗試用成年的生日日期註冊新帳號時。

確保青少年在 Instagram 接觸適齡內容
Meta 與家長們都很關心青少年在網路上看到哪些內容，因此 Instagram 強化青少年在平台上接觸內容的相關規範。

Instagram 移除違規的社群內容，並避免向青少年推薦含有性暗示、涉及自殘、自殺與暴力等敏感內容。青少年帳號自動採用最嚴格的敏感內容限制，降低青少年接觸不適當內容的可能性，甚至能完全隱藏這類內容，即便它是由青少年追蹤的帳號所發布。

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