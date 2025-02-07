獨／「小提琴王子」自爆睡了鳥總兒子女友　刪文提告真相曝光

▲林子安(右)曾貼文自爆與好友的女友(左)發生性關係，還有拍過1次影片。（資料照／翻攝自IG）

記者劉昌松、黃哲民／新北報導

「小提琴王子」林子安前年突PO承認，與好友Willy(本名許祐瑋)的女友上床4次，「其中2次我還給對方搖頭丸」，林子安自稱「很渣」，對不起Willy，但文章2天就刪除，換成一張報案三聯單，引起網路討論。新北地檢署調查後發現，原來是Willy不滿感情遭介入，找來舅舅等人恐嚇要殺害林子安，逼林子安PO出道歉文，因此依妨害自由等罪起訴Willy等3人。

林子安曾是阿妹、江蕙演唱會欽點的男子弦樂團「無解樂團」的一員，出過個人演奏專輯，因外型帥氣，被封為「最帥小提琴王子」。而Willy許祐瑋的父親是人稱「鳥總」的知名職籃教練許智超，許父曾因接連爆出婚外情，遭對方丈夫提告要賠償30萬元，許祐瑋大學時期跟著父親打籃球，根據個人ig介紹，現在兼職模特兒與演員。

▲檢察官起訴Willy(圖)帶舅舅等人威脅逼迫林子安寫道歉文。（資料照／翻攝自IG）

這起自爆餵藥偷吃好友女友事件發生於2023年7月26日晚間，林子安無預警在instagram發文道歉，坦言介入Willy的感情，跟對方的女友發生4次性關係，「其中兩次我還給對方搖頭丸」，「其中一次還拍了影片」，林子安自稱「我很渣，渣了六年，傷害了很多愛我的人，真的對不起」。

事後林子安刪除這篇道歉文，但在8月29日又PO出一張報案單，證明已對許姓男子等人提告妨害自由、恐嚇。當時Willy接受《ETtoday星光雲》曾說：「我是覺得他告不成，我根本沒有壓他，我承認當下第一次見他，我很氣憤，因為她餵我女友吃什麼東西，我當然一定會說出不好聽的話，這是人之常情，但我們完全沒有衝突。」

但根據起訴認定，Willy許祐瑋為了解決感情問題，在2023年7月26日晚上，帶著舅舅等人與林子安約在新北市中和區一處民宅談判，Willy在過程中咒罵林子安「干，開賓士，操，很屌，有房子有車有錢，要幹，你們兩個人狗男女湊一對去好了，幹嘛這樣折騰我」，1名林姓女子則幫腔：「他(只林子安)是演奏家，如果你要把他綁到哪裡都可以，你懂意思嗎，山上演奏家」。

▲林子安2023年PO出報案三聯單，指控Willy許祐瑋等人涉嫌妨害自由、恐嚇罪。（圖／翻攝IG）

Willy還說：「打死他我不在乎，我今天不管他，我不會自己動手」，「綁一綁殺掉，埋山裡好了，這邊幾個大佬都做過」，李女又說：「所以我要他們付出一點代價，不能平安無事這樣走出去」，另名陳姓男子接話：「一個手指頭」。

檢察官認為，Willy和舅舅一行人以言語恫嚇方式，脅迫林子安在ig上傳指定的道歉文與限時動態，使林子安做無義務之事，觸犯了妨害自由強制罪嫌，依法將Willy和劉姓舅舅、李姓女子起訴，同案陳姓男子未到案遭通緝。