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23歲女婚禮台上熱舞突然倒地亡　200賓客嚇壞「12歲弟同病亡」

23歲女婚禮台上熱舞突然倒地亡　200賓客嚇壞「12歲弟同病亡」。（圖／翻攝自X）

▲女子表演舞蹈突然死亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦傳出驟死事件，一名23歲女子在表妹的婚禮上表演舞蹈時，突然心臟驟停、倒在舞台上，突發狀況嚇壞在場200多名觀眾，影片後來也在網路上流傳。

來自印多爾市(Indore)的23歲女子賈恩(Parineeta Jain)，8日在中央邦維迪沙(Vidisha)參加表妹婚禮時突然暈倒，後來被醫生宣告死亡，疑似是心臟病發作。

從網路流傳影片中可看到，賈恩在超過200多名參加的婚禮中上台表演舞蹈，沒想到看似健康的她跳到一半時突然停下動作，下秒摔倒在舞台上，突發的狀況把賓客們都嚇了一大跳。

當地媒體指出，賈恩的親友中有醫生，然而當他想要採取措施救治時，發現賈恩已經停止呼吸，搶救後仍無法挽救回生命，最後宣告身亡。來自印多爾的賈恩是一名MBA畢業生，她的弟弟12歲時也死於心臟疾病。

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