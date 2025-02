23歲女婚禮台上熱舞突然倒地亡　200賓客嚇壞「12歲弟同病亡」

▲女子表演舞蹈突然死亡。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度中央邦傳出驟死事件,一名23歲女子在表妹的婚禮上表演舞蹈時,突然心臟驟停、倒在舞台上,突發狀況嚇壞在場200多名觀眾,影片後來也在網路上流傳。

來自印多爾市(Indore)的23歲女子賈恩(Parineeta Jain),8日在中央邦維迪沙(Vidisha)參加表妹婚禮時突然暈倒,後來被醫生宣告死亡,疑似是心臟病發作。

#VIDEO A wedding celebration in #Vidisha, Madhya Pradesh, took a heartbreaking turn when 23-year-old #ParineetaJain collapsed while dancing at her cousin’s sangeet ceremony. The #Indore resident was rushed to the hospital but was declared dead, with a suspected heart attack as… pic.twitter.com/UzwjtaJlCM