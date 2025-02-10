中壢社宅一號傳墜樓！　黃崇真揭「隱形鐵窗」安裝防憾事

▲中壢社宅一號傳墜樓，市議員黃崇真(左一) 現場會勘，討論如何遏止憾事。（圖／擷取自黃崇真臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨籍桃園市議員黃崇真於臉書Po文指出，農曆年前，中壢社宅一號發生了一些憾事，為此，他和戎政成里長到現場會勘，看有沒有改善措施可以推行，除了已經舉辦過的一些法會外，也和住發處討論隱形鐵窗安裝的可行性。

黃崇真說，未來社會住宅的數量必定會越來越多，在現行的政策和執行面中找出優化模式是議員的使命，所以除了硬體設備以外，我們也請社宅管理單位導入心理諮商的資源，另外也將檢討社宅收支及住戶發聲管道的問題，希望未來社宅的管理模式更加健全，讓民眾可以安心。

市議員黃崇真的Po文，引發網友熱議並留言：「辛苦了，硬體與軟體兼顧，但是軟體的社會串連與支持才是最難的」、「記得好像已經有4位小飛俠了！」「社宅內也需要有跟夜市管理一樣的機制，隨時抽查承租者跟實際入住的人跟人數有沒有相同」、「社宅其實租金算貴欸！不是大家想的那樣便宜」。

據了解，中壢區中壢一號社會住宅於農曆年前的一個多月內，發生3起墜樓意外，引發地方關注。市府住宅發展處表示，中壢一號社宅共有957戶，凡入住社宅的中低收入、身心障礙、特殊境遇、獨居老人等，均已列為關懷對象。

為協助經濟、社會弱勢者安居，市府除繼續興建社宅增加戶數，也引入多元公益、社福設施協助民眾所需，包括衛生局心衛中心，同時社宅建置服務據點。

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