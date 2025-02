單獨坐在婦女車廂　孕婦遭27歲男毆打性侵「扔下行駛中火車」

▲印度孕婦搭火車遭性侵。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度坦米爾那都邦(Tamil Nadu)哥印拜陀市(Coimbatore)傳出性侵事件,一名懷胎4個月的孕婦乘坐火車前往母親家,坐在婦女車廂的她原本身旁有7名女乘客陪伴,沒想到其他女乘客陸續下車後,遭27歲男子闖入性侵,並且扔下火車。

事件發生在6日上午10時30分左右,36歲女子雷瓦蒂(Revathi)從哥印拜陀市出發,搭乘特快列車預計前往安得拉邦的奇特托奧爾縣(Chittoor)前往母親家,沒想到火車上遭到性侵。

當地媒體報導,雷瓦蒂約當天上午6時40分左右上車,並且坐在女性車廂,原本女性車廂內還有7名女乘客在場,然而當列車停靠喬拉爾佩特站(Jolarpettai)時,其他女乘客都下車,車廂內只剩她獨自一人。

