單獨坐在婦女車廂　孕婦遭27歲男毆打性侵「扔下行駛中火車」

▲印度孕婦搭火車遭性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度坦米爾那都邦(Tamil Nadu)哥印拜陀市(Coimbatore)傳出性侵事件，一名懷胎4個月的孕婦乘坐火車前往母親家，坐在婦女車廂的她原本身旁有7名女乘客陪伴，沒想到其他女乘客陸續下車後，遭27歲男子闖入性侵，並且扔下火車。

事件發生在6日上午10時30分左右，36歲女子雷瓦蒂(Revathi)從哥印拜陀市出發，搭乘特快列車預計前往安得拉邦的奇特托奧爾縣(Chittoor)前往母親家，沒想到火車上遭到性侵。

當地媒體報導，雷瓦蒂約當天上午6時40分左右上車，並且坐在女性車廂，原本女性車廂內還有7名女乘客在場，然而當列車停靠喬拉爾佩特站(Jolarpettai)時，其他女乘客都下車，車廂內只剩她獨自一人。

Pregnant Woman Thrown Out Of Moving Train For Resisting Rape In Tamil Nadu https://t.co/2agz7CKwqM pic.twitter.com/svN59uu3tw — NDTV (@ndtv) February 7, 2025

27歲男子Hemaraj上車後，發現整個車廂內只有受害者1人，便趁她從洗手間出來後性侵。受害女子表示，當下她不斷哀求自己懷孕了，仍被Hemaraj撲倒並且毆打，當她不斷踢腿試圖還擊時，被對方從行駛中的火車扔下去。

事件造成受害者頭部、手部與腿部受傷，緊急送醫後仍不幸流產，留院接受治療中。不幸事件引發當地關注，鐵路公司8日向受害者提供5萬印度盧比（約台幣1.8萬元）撫恤金，坦米爾那都邦部長M.K. Stalin 9日也宣布向受害者提供30萬印度盧比（約台幣11萬元）慰問金，目前凶手已於家鄉被逮捕，立案調查中。

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