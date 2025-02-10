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TikTok被禁壓力太大　28歲女睡醒右眼莫名腫痛「失去視力9天」

TikTok被禁壓力太大　28歲女睡醒右眼莫名腫痛「失去視力9天」。（圖／翻攝自TikTok／requinn_nicollette）

▲女因為TikTok禁令影響到健康。（圖／翻攝自TikTok／requinn_nicollette

記者李振慧／綜合報導

美國最高法院裁決對TikTok祭出禁令，讓許多網路內容創作者的生計受到巨大影響。當地一名女網紅近來便自爆，她因為TikTok被禁所產生的壓力，讓她身體健康出現狀況，罹患帶狀疱疹(Shingles)、失明了9天。

身為演員與創作歌手的28歲女子尼可萊特(Requinn Nicollette)，由於大部分的收入都來自網路平台，因此當她得知TikTok將於1月8日對美國用戶停止使用時，承受了巨大的壓力，很擔心該平台很有可能會永久消失。

居住在佛州的尼可萊特表示，應該是壓力加上流感，導致她罹患帶狀疱疹，TikTok禁令頒布當天，她醒來發現右眼皮腫腫的，原本以為自己是被蜜蜂螫到，然而眼睛後來變得愈來愈腫且刺痛，緊急前往就醫。

尼可萊特表示，就醫後醫生開了止痛藥與治療藥水給她，然而嚴重的情況讓她眼睛無法睜開，整整9天眼睛都是看不清楚的狀態，一度擔心自己可能會失去視力。

雖然TikTok禁令最後只維持了12小時，目前美國民眾仍無法下載該軟體。尼可萊特表示，她為自己現在能夠重見光明，覺得非常幸福，希望她的故事能夠提醒大眾平時要多注意自身健康。

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