外星人不需要你證明它存在　UFO教父呂應鐘「我也是外星人」

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

世界之大無奇不有，而世界之外的宇宙，是否也有生命存在？電波對上了，甚至能跟千年前的古人心電感應？別懷疑，這是有「台灣飛碟UFO研究教父」之稱的呂應鐘教授的親身體驗！他說他也是外靈投胎，而外星人在宇宙觀察你還會跟你傳訊。

▲台灣幽浮研究教父呂應鐘教授。（圖／《豈有此呂》）

呂應鐘在50年前就翻譯出版《不明飛行物》，成為台灣第一本談論UFO的書籍，卻也因此被各大名校教授扣上怪力亂神的帽子。但他強調，外星人的存在根本無需人類來證明，看不見不代表不存在！時至今日，他出版的書已經超過120本。

有句話說得好「科學的盡頭是玄學」，呂應鐘把宇宙中的生命稱為宇宙人，而人類作為宇宙生命的一員，僅僅位於中下位置。生命的等級更往上，或許就已經超越肉體，以意識體的形式存在，與俗稱的阿飄相當類似。從這個角度來看，阿飄其實也是「生命」的一種，只是頻率不同罷了。

▲呂應鐘教授(右)和主持人呂捷(左)對談他與外靈接觸的過程。（圖／《豈有此呂》）

那麼，渺小的人類有辦法接收到來自宇宙的頻率嗎？呂應鐘說必須先「心靜」，佛陀正是透過修行，讓腦波進入theta波的境界，從宇宙接收訊息才開悟！

雖然無法通靈，但呂應鐘表示能接收到神祕的訊息！2015年的某一天，一段與現存版本完全不同的《道德經》進入他的腦海。這竟是老子捎來的訊息，要求呂應鐘幫忙重寫被竄改多次的《道德經》，他才意識到，一切似乎早就有跡可循……

想知道更多呂應鐘的宇宙人生，請鎖定2月11日下午1:10的《豈有此呂》。: