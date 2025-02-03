　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

國外網友發文指出，在 Google Earth 上看到南極有著一個巨大的外星人頭！（圖／翻攝自 Google Earth）

▲國外網友發文指出，在Google Earth上看到南極有著一個巨大的外星人頭！（圖／翻攝自Google Earth）

圖文／CTWANT

南極洲一年四季風雪極強，積年累月的風、雪侵蝕，甚至被一些陰謀論者認為藏有外星人基地，未料國外有幽浮迷網友發文表示，自己在Google Earth上看到南極有著一個巨大的外星人頭！

《鏡報》報導，這名網友在Reddit論壇上發佈了幾張南極的衛星圖像，在南極州一處冰雪覆蓋的群山中，出現一張巨型的「外星人」的臉，它有著清楚的眼睛、鼻子和嘴唇的輪廓。

根據報導，這名帳號ufo_scandinavia的幽浮迷，喜歡到處尋找外星人的蹤跡，日前他在Google Earth拍攝的衛星照片上有了驚人的發現！這張外星人的臉的位置是在南極大陸的東南部，一片名為奧茨地（Oates Land）的荒涼地區。奧茨地是以英國探險家勞倫斯·奧茨（Lawrence Oates）的名字命名，他於1912年參與南極探險時喪生。

照片曝光後也引發網友熱烈討論，有人看這張臉像是維京人，還戴著金屬頭盔，但這張表情看起來有點痛苦的臉似乎有點眼熟？有人就點出是跟《復仇者聯盟》系列裡的大魔頭薩諾斯很相似，不過更多幽浮迷看過後，認為這裡出現過「外星文明」，而這張「臉」，正是外星人留下的痕跡。

不過也有網友表示，「這明明是自然形成的地貌」、「這是人腦造成的錯覺」；另據地質學家證實，它只是由冰川和其他自然過程形成和塑造的普通山峰，只能說大自然是最棒的雕刻家，可以塑造出任何讓人意想不到的作品！

延伸閱讀
媳婦遭婆婆找麻煩忍2年搬走　先生逼「去道歉才一起過年」她心寒
婆婆收2萬紅包「又搜刮兒子車上現金」　媳婦爆氣：根本壞巫婆
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
男開車追撞女騎士當場失去生命跡象　驚險瞬間畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

日本帥哥男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺　陪睡價碼曝

全球第一國！英國將立法禁AI生成性虐兒童圖像　違者最高判5年

每天帶iPhone進浴室洗澡　女揭「手機殼慘況」網嚇壞：拿黴菌貼臉

五角大廈將輪換駐點媒體　紐時、NBC News等4傳媒被撤出

撞擊瞬間畫面曝！全日空客機降落「機翼撞空橋」　機上載28人

明天開工好厭世！專家教4招甩掉「收假症候群」　周一不上班超有效

觀光公害！春節大批「中國遊客」湧入觸怒日本人　白目行徑引抱怨

旅行帶日本成藥防身　「太像子彈」嚇壞海關！男慘關小黑屋3hrs盤問

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

日本帥哥男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺　陪睡價碼曝

全球第一國！英國將立法禁AI生成性虐兒童圖像　違者最高判5年

每天帶iPhone進浴室洗澡　女揭「手機殼慘況」網嚇壞：拿黴菌貼臉

五角大廈將輪換駐點媒體　紐時、NBC News等4傳媒被撤出

撞擊瞬間畫面曝！全日空客機降落「機翼撞空橋」　機上載28人

明天開工好厭世！專家教4招甩掉「收假症候群」　周一不上班超有效

觀光公害！春節大批「中國遊客」湧入觸怒日本人　白目行徑引抱怨

旅行帶日本成藥防身　「太像子彈」嚇壞海關！男慘關小黑屋3hrs盤問

兒子春節還要上班　台鐵司機員媽媽到車站「親送便當」照片暖哭網

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識驚呆一票人

遊桃園APP智慧領航　2025台灣燈會一鍵暢遊全桃園

2025台灣燈會桃園YouBike部分場站營運調整

川普對中加墨關稅措施沒給搶運機會　上半年恐淡季更淡

南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

2025升官發大財！「擺設是關鍵」　財運、事業更上一層樓

俄羅斯自主研發賽車「Lada Iskra登場」！引擎升級＋底盤重新調校

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌！原唱竟是越籍Rapper

他連吃「一款蔬菜」4周　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

國際熱門新聞

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

春節大批「中國遊客」太白目　觸怒日本人

明天開工好厭世！專家教4招甩掉收假症候群

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城空難7死！最後錄音傳駕駛艙「痛苦呻吟」

南極衛星照驚見外星人臉！地質學家給答案

台積電設廠也沒用　熊本80家企業破產倒閉

日男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌　原唱是越南人

空難爆炸不敢搭！韓人「寧花3倍價」買機票

報復川普　加拿大將對美國商品加徵25%關稅

每天帶iPhone進浴室洗澡　網嚇壞：拿黴菌貼臉

他帶成藥旅行　「太像子彈」慘關小黑屋

德州開第一槍！禁政府用DeepSeek及小紅書

更多熱門

相關新聞

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌　原唱是越南人

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌　原唱是越南人

每隔一段時間網路上都會有流行的音樂，最近各大短影音平台經常聽到「肯掐那叮叮叮叮叮」，超魔性旋律搭配簡單手勢舞，有許多韓國藝人或台灣網紅都跟著跳。外界聽到「肯掐那」是韓文沒關係的意思，都好奇是哪首韓文歌，沒想到這首歌是來自越南的男饒舌歌手7dnight創作的歌曲〈Không Sao Cả〉，歌詞真相更是催淚。

阿部瑪利亞合體陳百祥「認錄《木曜》動怒」

阿部瑪利亞合體陳百祥「認錄《木曜》動怒」

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

到紫南宮借600元發財金　他還錢問：可以找嗎

深圳文錦渡口岸附近貨車爆炸！窗震抖

深圳文錦渡口岸附近貨車爆炸！窗震抖

關鍵字：

周刊王南極衛星外星人

讀者迴響

熱門新聞

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

大樂透1.59億頭獎一注獨得！獎落台中

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

40年老屋住10年！屋主含淚售「下秒爽笑了」

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　在地員警擔憂1事

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面