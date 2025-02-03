南極衛星照驚見「巨型外星人臉」！輪廓超清晰　地質學家給答案

▲國外網友發文指出，在Google Earth上看到南極有著一個巨大的外星人頭！（圖／翻攝自Google Earth）

圖文／CTWANT

南極洲一年四季風雪極強，積年累月的風、雪侵蝕，甚至被一些陰謀論者認為藏有外星人基地，未料國外有幽浮迷網友發文表示，自己在Google Earth上看到南極有著一個巨大的外星人頭！

《鏡報》報導，這名網友在Reddit論壇上發佈了幾張南極的衛星圖像，在南極州一處冰雪覆蓋的群山中，出現一張巨型的「外星人」的臉，它有著清楚的眼睛、鼻子和嘴唇的輪廓。

根據報導，這名帳號ufo_scandinavia的幽浮迷，喜歡到處尋找外星人的蹤跡，日前他在Google Earth拍攝的衛星照片上有了驚人的發現！這張外星人的臉的位置是在南極大陸的東南部，一片名為奧茨地（Oates Land）的荒涼地區。奧茨地是以英國探險家勞倫斯·奧茨（Lawrence Oates）的名字命名，他於1912年參與南極探險時喪生。

照片曝光後也引發網友熱烈討論，有人看這張臉像是維京人，還戴著金屬頭盔，但這張表情看起來有點痛苦的臉似乎有點眼熟？有人就點出是跟《復仇者聯盟》系列裡的大魔頭薩諾斯很相似，不過更多幽浮迷看過後，認為這裡出現過「外星文明」，而這張「臉」，正是外星人留下的痕跡。

不過也有網友表示，「這明明是自然形成的地貌」、「這是人腦造成的錯覺」；另據地質學家證實，它只是由冰川和其他自然過程形成和塑造的普通山峰，只能說大自然是最棒的雕刻家，可以塑造出任何讓人意想不到的作品！

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