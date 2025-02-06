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社會 社會焦點 保障人權

人鬼「一夜情」白目記者被烏日女鬼硬上　直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

台灣人的傳統民俗信仰中，遇事不決求神問卜已是日常，然而所謂的牽亡、起乩花招百出，究竟孰真孰假？讓超狂、超白目的社會記者黃國虔來《豈有此呂》踢館宮廟內幕！他還直擊厲鬼附身節目製作，撞牆滿臉血求死，只為逼法師磕9響頭道歉；至於和烏日女鬼「一夜情」，又是另一個硬硬der故事了~蛤？

黃國虔性格鐵齒，自稱無神論者，身為記者他凡事總要質疑。他說十個乩童八個假，拿斧頭砍自己雖會流血，其實只要找對角度練習就只是輕傷，就連啃玻璃、坐釘椅甚至蒙眼騎車都是「演技」！

▲▼ 前記者黃國虔。（圖／《豈有此呂》）

▲前記者黃國虔。（圖／《豈有此呂》）

那麼一般人該如何分辨乩童的真假？黃國虔說很簡單，只要問「我今天早餐吃什麼」就好，真有神通一定答得出來！他還曾在採訪濟公乩身時，白目地問「這裡拜的是玄天上帝，為什麼是你來？」搞得濟公不耐煩說「問好了沒」，最後還被趕出村子，為了替觀眾找真相可謂拼了老命，差點被當過街老鼠打。

▲▼ 前記者黃國虔。（圖／《豈有此呂》）

▲ 黃國虔分享他直率又白目的採訪經歷，以及不思議神鬼見聞。（圖／《豈有此呂》）

然而再怎麼不信邪，夜路走多了，總有遇到鬼的時候。黃國虔曾兩度在著名的烏日鬼屋見到女鬼，身穿紅衣，臉是皮蛋般的墨綠色；更誇張的，第二次就直接被它爬上床一夜情」，他哭笑不得說，三太子放行它進家門，自己根本是被女鬼壓床「性侵」了！

除此之外，黃國虔還分享拍攝刑案現場時發生的撞鬼事件，以及自己修行開天眼、被上身的經過，更多神祕體驗，請鎖定2月6日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 前記者黃國虔。（圖／《豈有此呂》）

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