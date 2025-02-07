台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小　阿伯女上男下陰莖骨折

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

台灣又贏韓國了！但這次不是棒球賽，是男人最愛比的老二大小，閱鳥專家、泌尿科醫師高銘鴻，來《豈有此呂》聊男人性徵大小事，認證根據統計，泰男、韓男的GG較細小，所以他們的陰莖整形技術才會強過他國。

▲泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

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許多人都對長度有迷思，高醫師苦笑說，自己的粉專經常收到私訊：「朋友都有30公分，我只有10幾公分，這樣是不是有病？」其實以亞洲人而言，12~13公分就OK，且女性陰道最有感的尺寸是6~7公分，太長根本沒意義，硬度跟技巧才是重點！

現為泌尿診所所長的高銘鴻，面對最多的是性功能障礙的患者，他說，上了年紀，幾乎所有男性都會面臨攝護腺肥大，而久坐、高壓或者過量運動，還可能讓小弟弟「縮水」，甚至看A片、打手槍太多，會導致疲乏，反而覺得現實的性行為不夠刺激！

▲高銘鴻(右)教超簡單的男性健康操，呂捷(左)腳直發抖嫌累。（圖／《豈有此呂》）

而說起行醫誇張見聞，高醫師則說曾收治小弟弟變茄子的阿伯！他因為女上男下嘿咻過猛導致陰莖骨折，但要家屬簽手術同意書時，才發現送阿伯來的女人不是老婆，正宮和小三隨後還當場在手術門外開打！

高醫師並帶來專屬男性、能鍛鍊骨盆底肌肉的健身操教學，讓主持人呂捷抖不停。至於「春藥」真的存在嗎？入珠是否真能增加爽感？更多男人之間的secret talk，快加入2月7日下午1:10的《豈有此呂》。