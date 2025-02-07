　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小　阿伯女上男下陰莖骨折！老婆小三手術門外開打

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

台灣又贏韓國了！但這次不是棒球賽，是男人最愛比的老二大小，閱鳥專家、泌尿科醫師高銘鴻，來《豈有此呂》聊男人性徵大小事，認證根據統計，泰男、韓男的GG較細小，所以他們的陰莖整形技術才會強過他國。

▲▼ 泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

▲泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多人都對長度有迷思，高醫師苦笑說，自己的粉專經常收到私訊：「朋友都有30公分，我只有10幾公分，這樣是不是有病？」其實以亞洲人而言，12~13公分就OK，且女性陰道最有感的尺寸是6~7公分，太長根本沒意義，硬度跟技巧才是重點！

現為泌尿診所所長的高銘鴻，面對最多的是性功能障礙的患者，他說，上了年紀，幾乎所有男性都會面臨攝護腺肥大，而久坐、高壓或者過量運動，還可能讓小弟弟「縮水」，甚至看A片、打手槍太多，會導致疲乏，反而覺得現實的性行為不夠刺激！

▲▼ 泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

▲高銘鴻(右)教超簡單的男性健康操，呂捷(左)腳直發抖嫌累。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

而說起行醫誇張見聞，高醫師則說曾收治小弟弟變茄子的阿伯！他因為女上男下嘿咻過猛導致陰莖骨折，但要家屬簽手術同意書時，才發現送阿伯來的女人不是老婆，正宮和小三隨後還當場在手術門外開打！

高醫師並帶來專屬男性、能鍛鍊骨盆底肌肉的健身操教學，讓主持人呂捷抖不停。至於「春藥」真的存在嗎？入珠是否真能增加爽感？更多男人之間的secret talk，快加入2月7日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 泌尿科醫師高銘鴻。（圖／《豈有此呂》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳春城「壯世代標案」爆海撈11億！　北檢要查了
超狂NBA季中交易！63名球員換東家　最大贏家曝
疑有第2被害人！兇嫌家採到「其他血液樣本」　左營女失蹤3周
NewJeans驚喜宣布「全新團名」！　預告3月全新登場
寒流急凍全台！入夜到周末最冷　低溫剩5度
才諷NBA球員是「現代奴隸」　他18小時被交易3次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡／一日票5折優惠任你行

2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識　亂丟垃圾最高開罸6000

台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小　阿伯女上男下陰莖骨折

寒流急凍全台「今入夜到周末最冷」　低溫剩5度

寒流探3℃　大屯山可能下冰霰！一路冷到元宵節

女律師坦言「具俊瞱聲明」雖帥但可能事與願違　若惡人是指他

寒流「滑梯式降溫」探5℃　大屯、七星山處下雪臨界點

具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

女列14項男生扣分行為　PTT鄉民看完困惑：為何不能吃麥當勞？

具俊曄「不讓惡人接觸孩子」1小時刪除　限動52字澄清

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡／一日票5折優惠任你行

2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識　亂丟垃圾最高開罸6000

台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小　阿伯女上男下陰莖骨折

寒流急凍全台「今入夜到周末最冷」　低溫剩5度

寒流探3℃　大屯山可能下冰霰！一路冷到元宵節

女律師坦言「具俊瞱聲明」雖帥但可能事與願違　若惡人是指他

寒流「滑梯式降溫」探5℃　大屯、七星山處下雪臨界點

具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

女列14項男生扣分行為　PTT鄉民看完困惑：為何不能吃麥當勞？

具俊曄「不讓惡人接觸孩子」1小時刪除　限動52字澄清

克服14歲差！47歲韓男星娶美女主播　「已交往2年」定終身

黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議　陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

2025台灣燈會搭機捷　桃園市民卡／一日票5折優惠任你行

吳春城爆「壯世代標案」海撈11億！疑未利益迴避　北檢分案要查了

美船免費過運河？　巴拿馬總統駁斥：錯誤訊息不可容忍

2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識　亂丟垃圾最高開罸6000

連署罷免傅崐萁民眾遭上門「關心」縣府認不妥　綠委酸戒嚴唯一品牌

俄議員：普丁可能2月或3月會晤川普　籌備近尾聲

水原一平控訴遭駁回　法官重批「明目張膽、狡猾」

碎屍案疑有第2被害人…兇嫌家採到「其他血液樣本」！左營婦失蹤3周

S.O.S團名是他取的！ 王治平自彈自唱悼念大S

生活熱門新聞

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

寒流午後到！　氣象專家示警：近10年冷最久

女律師坦言：具俊瞱聲明雖帥　但可能事與願違

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

雲端發票案「查無不法」　他連4問嗆爆

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

女列14項男生扣分行為　PTT網友傻眼

具俊曄「不讓惡人接觸孩子」1小時刪除　限動52字澄清

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

午後寒流來襲「越晚越冷」　9縣市探8℃

更多熱門

相關新聞

人鬼一夜情！直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

人鬼一夜情！直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

台灣人的傳統民俗信仰中，遇事不決求神問卜已是日常，然而所謂的牽亡、起乩花招百出，究竟孰真孰假？讓超狂、超白目的社會記者黃國虔來《豈有此呂》踢館宮廟內幕！他還直擊厲鬼附身節目製作，撞牆滿臉血求死，只為逼法師磕9響頭道歉；至於和烏日女鬼「一夜情」，又是另一個硬硬der故事了~蛤？

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

冠軍訓犬師和可愛邊牧共舞

冠軍訓犬師和可愛邊牧共舞

唐從聖雙親失智20年！勸世有這症狀不能拖

唐從聖雙親失智20年！勸世有這症狀不能拖

年貨大街驚見天價糖果！他慘噴千元痛心：貴4倍

年貨大街驚見天價糖果！他慘噴千元痛心：貴4倍

關鍵字：

呂捷豈有此呂高銘鴻泌尿科GG小入珠性功能

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

大S返台私人包機公司：小S全額支付

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！

大S經紀人聲援具俊曄

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面