泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

▲泰國斷電後，無法繼續經營的緬甸詐騙集團開始裁員。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國政府自2月5日開始切斷對緬甸的電力供應、石油銷售及網路訊號，導致大其力地區的詐騙與賭博產業大受打擊。由於電力短缺，當地多家賭場和詐騙集團陷入一片黑暗、無法正常運作，目前更傳出多家詐騙集團已解僱逾百名員工的消息，大批失業人員經由清萊府美塞檢查站返回泰國，而詐騙團夥可能試圖轉移至泰國，恐面臨泰國當局的強力鎮壓。

據泰國通訊社報導，緬甸的大其力地區在泰國政府祭出停電措施後，電力供應大幅減少。儘管當地緊急向寮國購電，但輸電量從原本的30百萬瓦減少至13百萬瓦，導致以賭場為中心的飯店夜間照明大幅減少，整個大其力地區在晚間陷入一片黑暗。停電後的第4晚，與美索只有一河之隔的大型詐騙園區KK園也陷入了黑暗之中，燈光亮度只剩原來的20%至30%，園區內人員明顯減少。

與此同時，緬甸當局也迅速展開行動，大其力警方在2月6日至8日期間與軍方聯合掃蕩美索河沿岸的非法賭博據點，並成功逮捕部分賭場老闆與員工。此外，附近城市對隱藏在山區的詐騙基地進行打擊，成功逮捕數十名嫌疑犯。

報導稱，由於電力供應不足，網路賭博與詐騙集團的運作也受到了阻礙，部分設備因缺乏電力無法運作，發電機燃料短缺加劇了困境。最新消息指出，受影響的雇主目前已解僱至少100名員工，而這些人現在正陸續離開大其力，經由清萊府美塞檢查站返回泰國。不過，報導警告，詐騙集團未來可能嘗試轉移至泰國境內繼續運作。泰國當局已在邊境地區加強防範，並嚴格打擊電信詐騙活動。

另一方面，泰國的斷電措施引發緬甸民眾不滿。 2月8日，緬甸妙瓦底地區爆發示威，當地居民因日常生活受影響，高舉抗議標語與緬甸國旗，要求政府與泰國協商恢復供電及石油供應。示威者還呼籲關閉泰緬友誼大橋與邊境關口，抵制泰國產品。緬甸警方已派員維持秩序，但泰國政府尚未針對抗議案做出回應。