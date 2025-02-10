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大S越南人氣高！突然病逝粉絲嚇爆　「搶打流感疫苗」掀熱潮

▲大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S驟逝意外在越南掀起了搶打流感疫苗的熱潮。（圖／記者徐文彬攝）

文／中央社

藝人大S是越南1980至1990世代的集體青春回憶，她過世之後，越南多家接種機構的流感疫苗施打人數都成長了1倍。越南2024年共有近29萬例流感病例，並有8人死亡。

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本過世，由於大S主演的偶像劇「流星花園」及「泡沫之夏」當年在越南引發轟動，加上北越地區農曆年節前後被冷空氣籠罩以致呼吸道疾病增加，掀起越南流感疫苗搶打潮。

綜合越南媒體報導，22歲的胡志明市民眾黎明強（Le Minh Cuong）即將出國留學，透過接種流感疫苗減少在飛機上染疫的風險，「我聽說現在台灣和日本的流感疫情很嚴峻，所以就主動來打。」

大S大年初五病逝，越南疫苗股份公司（VNVC）初六一開門營業就湧現人潮。VNVC接種中心醫學主任白氏正（Bach Thi Chinh）說，全越南220個據點自初四起就有很多大人、小孩來打流感疫苗，人數比年節前高出許多。

根據VNVC接種中心提供的數據，這幾天主動施打流感疫苗的人數成長了1倍，除流感疫苗外，13價肺炎鏈球菌疫苗與23價肺炎鏈球菌疫苗、白喉疫苗及麻疹疫苗的施打需求也提高。

另外，中央熱帶病醫院副院長阮中級（Nguyen Trung Cap）也指出，到院施打流感疫苗的人數和2024年同期相較成長了1倍。

中央社10日前往河內市紙橋區一家VNVC接種中心查看，候診室約有20多人正在等待接種，接待櫃台陸續有民眾帶著兒童前來諮詢，不諳越語的外國人則在越南友人的陪伴下前往施打流感疫苗。

接待人員表示，目前流感疫苗均有現貨，自費施打者不須預約，有荷蘭、法國、越南生產的流感疫苗可供施打，價格介於28.5萬至35.6萬越南盾（新台幣368至460元）。

越南衛生部統計，2024年越南共記錄到28萬9876例的季節性流感病例，其中有8人死亡。2025年農曆年後的越南流感疫情複雜難料，目前已有近千病例，一些患者需住院治療並使用呼吸器。

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