泰狼議員性侵台女「反控司法程序有瑕疵」　被清邁警方狠打臉

▲猜言帕宛指控司法程序有瑕疵，卻遭清邁警方打臉。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國眾議院泰進步黨（Thai Progress）議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）1月涉嫌在清邁性侵台灣籍女遊客，當地法院隨即發出逮捕令，然而猜言帕宛不但不認罪，還指控司法程序有瑕疵。如今清邁警方直接出面打臉並強調，由於猜言帕宛涉嫌犯下的是重罪，因此不須傳喚，可直接通緝。

根據《民意報》報導，清邁法院日前對泰前進黨議員猜言帕宛發布逮捕令，指控其涉嫌性侵一名台灣籍女遊客。該案發生於1月9日凌晨2時，地點位於清邁市中心的一家飯店。

案發後，受害女子向清邁市警局報案，警方隨即展開調查，而調查後的種種證據都足以指控猜言帕宛犯下性侵重罪，因此向清邁法院申請逮捕令。只不過由於猜言帕宛持有國會議員身分，擁有逮捕豁免權，因此清邁警方已向國會主席提交正式文件，請求批准逮捕。

對此，猜言帕宛先是神隱，隨後出面強調自己並無涉及性侵，更質疑警方直接申請逮捕令的決定有司法瑕疵。猜言帕宛說，警方應該先發出傳喚通知，而非立即通緝。他表示，「按照正常程序，不應該先發傳喚令，讓我到案說明嗎？這樣的行動，完全是警方與控方單方面的決定。為何不先發出傳喚令？你們認為我會逃跑嗎？我為什麼要逃？」

對此，清邁警察局副局長達曼農（Dumneun Kanaong）2月8日直接打臉猜言帕宛。他指出，警方的辦案程序完全符合法律規範，根據《泰國刑事訴訟法》第66條第1款，針對刑期超過3年的案件，警方可直接申請逮捕令，無需先行傳喚。警方完整蒐集證據後提交法院，並由法官裁定發布逮捕令。

另外，清邁市警局局長帕察亞（Prachaya Thisala）補充道，受害女子已返回台灣，目前該案將由駐泰國台北經濟文化辦事處持續跟進。