阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！　全家守喪到一半嚇壞

▲泰國一名老婦人死而復生。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名85歲老婦人在被家人確認死亡，但40分鐘後卻突然奇蹟般地「死而復生」，當時家人原本都已經準備好要將她的遺體送往寺廟進行宗教儀式。而她醒來後，甚至還坐起身來告訴家人，自己是被一名僧侶送回來的，讓在場所有親人都震驚不已。

根據khaosod報導，該起離奇事件發生在2月5日晚間9時，武里南府楠榮區的一名85歲老婦人被孫女發現沒有呼吸，無論如何搖晃或呼喊都沒有反應，於是家人們便開始為她準備告別儀式，並通知救援隊來將遺體送往寺廟。

誰也沒想到，老婦人大約40分鐘後，竟然睜開眼睛，並在眾人面前坐起來。孫女回憶起當時的情況表示，家人看到奶奶醒來後，連忙問她發生了什麼事時，沒想到婦人說，自己遇見了一名僧侶，並與他交談了一陣子，後來僧侶將她送回家。而這樣的說法也讓在場的家人與鄰居都感到不可思議。

家屬表示，當時在場的所有人都能證明，老婦人的確已經沒有生命跡象。然而，更讓人驚訝的是，她甦醒後的舉止與以往完全不同，原本是一位年邁的長者，現在卻表現得像個小孩，還會撒嬌要人抱，並說想吃糖果。

據悉，老婦人身形瘦小，身高僅112公分，體重約15公斤，但仍能清楚地與人交談。