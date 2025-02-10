3.8萬精品外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」　妹子崩潰：只能給狗穿了

▲泰國一名女子將心愛的名牌外套進行「機洗」，怎料洗完後卻驚見，要價4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）的名牌外套瞬間「縮水成嬰兒服」。（圖／擷取自TikTok／nornor_nuna）



圖、文／CTWANT

不同的衣服材質有不同的清洗方式，若是全部通通丟進洗衣機，小心損失慘重！泰國一名女子將心愛的名牌外套進行「機洗」，怎料洗完後卻驚見，要價4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）的名牌外套瞬間「縮水成嬰兒服」。

根據泰媒報導，泰國一名女子近日在TikTok發布影片，崩潰直呼「這件外套還沒穿超過5次！」原來她將一件要價4萬泰銖（約新台幣3.8萬元）、義大利奢華時尚品牌Versace外套，直接丟進洗衣機裡清洗。

▲女子曾試著將自己塞進洗壞的名牌外套裡，但光是將手伸進袖子裡就直接被卡住，根本穿不了，讓她傻眼直呼只能給狗穿了。（圖／擷取自TikTok／nornor_nuna）

怎料，她洗完後將它從洗衣機裡拿出，竟驚見整件衣服嚴重縮水，原本正常成人尺寸的外套，瞬間慘成嬰兒童裝，原PO也曾試著將自己塞進外套裡，但光是將手伸進袖子裡就直接被卡住，根本穿不了，讓她哭笑不得直呼「這件昂貴的Versace外套，現在可能更適合給狗穿。」

畫面曝光後，網友紛紛留言提醒，針織布料材質的衣物，不能下水清洗只能「乾洗」，否則容易損壞或變型，建議原PO將洗壞的名牌外套送至專業的洗衣公司處理，嘗試看看能否讓外套「再次長大」恢復原貌。

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