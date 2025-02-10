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嘉基資訊系統優化升級成果顯著　外院觀摩取經肯定

▲▼ 醫療數位轉型標竿 嘉基資訊系統升級 外院觀摩取經肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲外院觀摩嘉基資訊系統升級，左至右：嘉基醫院資訊長許天成、天主教仁慈醫院劉益宏院長、天主教若瑟醫院卓
瑩祥院長、嘉基醫院周恬弘副院長、新樓醫院劉啓擧院長、天主教耕莘醫院鄒繼群院長。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院為了提高醫療服務效率及病患照護品質，去年針對醫療資訊系統進行全面升級，深受醫界矚目。今日(10)包含耕莘、仁慈、若瑟、新樓等多家醫療機構，特地造訪嘉基醫院，進行醫療資訊系統升級的交流與討論。

嘉基資訊長許天成表示，醫院升級前的系統屬於封閉式架構，已使用超過25年，無法適應現今醫療高數位化需求，因此，醫院資訊團隊經過詳細評估規劃後，決定開發新一代的HIS系統，提供統一、自動且人性化的操作，以因應日益複雜的醫療環境。

「新系統不僅在數據處理能力、系統穩定性以及操作界面上進行了全面優化，還具備了更多自動化及智慧化功能，有效提升了醫護人員的工作效率，並加強了病歷管理和數據安全。」許天成說，新系統經過2年左右的精心設計與開發後，先行完成門診各相關系統的整合，包含門診醫矚、護理、藥局、檢查、檢驗、手術等系統，符合衛服部統一的醫院資訊系統之策略，於去年底成功上線運作，目前正積極進行住院系統的開發，期望在明年第一季完成全面系統的更換，以支持嘉基體系醫院的開業和運作。

▲▼ 醫療數位轉型標竿 嘉基資訊系統升級 外院觀摩取經肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲孫以凡醫師現場分享HIS新資訊系統優化的設計，讓寫醫囑、開藥、開檢查單等門診作業更便利。（圖／嘉義基督教醫院提供）

新系統上線總有陣痛期，上線初期部分醫護人員對新系統的使用不太適應，部分員工抱怨系統運行不夠順暢，操作流程與舊系統不盡相同，對工作造成一定程度的困擾。面對這些挑戰，嘉基資訊團隊立即介入，進行現場支援與調整，並加強了新系統的培訓與指導，醫院的醫護、行政人員也逐漸適應了新系統，並發現其帶來的便捷性和準確性，工作流程變得更加順暢。

▲▼ 醫療數位轉型標竿 嘉基資訊系統升級 外院觀摩取經肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基資訊長許天成分享新系統從規劃、正式上線到正常運作的歷程。（圖／嘉義基督教醫院提供）

更值得一提的是，這次系統升級的成功，吸引了其他醫療機構的關注。今日多家醫院高層管理人員前來嘉基醫院，交流系統升級的經驗與心得。與會者分享，引進了其他醫院的資訊系統，上線時卻出現水土不服的狀況，甚至考慮用回原系統；對於嘉基在醫療資訊系統升級能在短短的時間內穩定運作，其過程展現高效率的執行力與資訊技術創新表示高度讚賞，並希望能將類似的成功經驗應用於自己的醫療機構中。

▲▼ 醫療數位轉型標竿 嘉基資訊系統升級 外院觀摩取經肯定 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基陳煒院長感謝參與新系統改造的團隊 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長陳煒表示，「我們很高興看到新系統的順利運行，並且能夠幫助病患及醫護人員提高服務品質。我們理解初期會有一些過渡期的挑戰，但透過團隊的共同努力，成功克服了這些困難。能夠吸引友院來參訪交流，對我們來說是莫大的鼓勵與肯定。我們將繼續優化系統，確保病患的醫療體驗達到最好的水準。並將繼續致力於醫療數位化轉型，並持續推動醫療服務的智慧化升級，為未來的醫療需求做好準備。」

 
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