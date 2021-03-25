阻隔飛沫傳染　嘉基醫院捐贈1千個新生兒防護面罩

▲嘉基醫院捐贈1千新生兒防護面罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府24日於樂齡健康訓練場辦理「疼惜咱ㄟ紅嬰仔」捐贈記者會，嘉義基督教醫院姚維仁院長率領所屬團隊共襄盛舉，響應市府舉辦「疼惜咱ㄟ紅嬰仔、送防護面罩當見面禮」活動，捐贈新生兒防護面罩1000個給嘉義市，由市長黃敏惠代表接受，齊心協力營造一個「保護新生兒、阻隔飛沫傳染」的安全環境。

黃敏惠表示，面對疫情，幼嬰仔戴不了口罩成了不少新手父母最頭痛的問題，嘉基的醫師看到並積極解決問題，首創新生兒防護面罩領先全國，捐贈1000個給市府，感謝在姚維仁院長的領導及創新育成中心周信旭主任的研發下，面罩代表對孩子照顧的貼心與用心，從2月8日推出後廣受新生兒父母和台北醫師的歡迎和詢問。

▲新生兒防護面罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，面罩使用無毒材質，可調整、具彈性，除了保護功能之外，也讓家長及醫師方便、安心使用，謝謝院長及團隊以實際行動提供面罩，是市府團隊的優質夥伴。

「我們會有困難，但是有能力去克服困難。」嘉基姚維仁院長表示，在困難中我們看到了需求，也看到了機會，這就是創新的來源，周信旭主任覺得小孩子是國家未來主人翁，要盡力去保護他們，所以才有新生兒防護面罩的想法；一開始用3D列印及手工製造，但產量有限，因為3D列印製作時間較長、每日產量有限導致供不應求，就請廠商開模、製作，開始量產，以照顧更多人。

▲會後參訪樂齡健康訓練場。（圖／記者翁伊森翻攝）

創新育成中心主任，也是小兒科主任周信旭表示，一直感謝嘉基很支持創新，並鼓勵「只要你有任何想法，不用計較背後成本，就放手去做」的理念，在院長支持下，在智慧醫療這方面將來會幫助我們市民，為醫療做出更多的貢獻。



衛生局表示，新生兒父母任何一方設籍在嘉義市，已委託嘉市接生醫療院所免費贈與，但在外縣市出生的寶貝，歡迎家長在上班時間與衛生局醫政科聯繫，電話05-2338042，洽林小姐或黃小姐。

在捐贈新生兒防護面罩記者會後，黃敏惠帶姚維仁院長及嘉基團隊共同參觀樂齡健康訓練場，參觀全台首座詩經園圃采菲場、馬術休閒運動及魚菜共生區等場地。

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