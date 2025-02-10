民進黨團簽字了！　立院明表決選罷法覆議案、25日開議

▲立法院25日開議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期開始，各黨團日前協商時，藍白同意11日處理「公職人員選舉罷免法」之覆議案，並於25日開議，但綠營不滿，三方未有共識，主持會議的立法院長韓國瑜宣布留待全院談話會決議。不過，民進黨團10日稍早已針對開議日及覆議案處理時程的安排簽字，代表明將進行「公職人員選舉罷免法」之覆議案。

民進黨團幹事長吳思瑤今參與行政立法協調會後表示，有關上回黨團協商的內容，民進黨團今天已經簽字。根據協商結論，立法院將於11日處理選罷法覆議案，不邀請行政院長卓榮泰列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，每位立委發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決等。

至於開議日則定於25日，將邀行政院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，而各委員會召委選舉則為3月5日舉行。

另外，各黨團也同意，針對總預算案及財劃法等如行政院提出覆議，將加開院會處理。

吳思瑤也談到，新會期的施政重點，執政黨將聚焦「拚經濟、大照顧、迎向AI」，並提出多項優先法案，包括《外國專業人才延攬及僱用法》、《產業創新條例》修正案等，目標是促進產業發展並完備AI與資安法制。此外，政府也將強化社會照顧措施，擴大對不同族群的支持，推動更多福國利民的政策。

而針對在野黨提出的法案，吳思瑤說，部分條文存在爭議，例如《兩岸人民關係條例》修法欲將中配入籍年限由6年縮短為4年，以及可能影響總統國安統御權的《國家安全戰略法》草案。此外，藍白立委提出的「錢坑法案」也引發討論，執政團隊則希望透過努力，讓立法院擺脫過去一年民主失靈、運作受阻的情況，並交出亮眼的施政成績單，以回應社會期待。