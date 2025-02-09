國土署預算遭刪除 7.55 億、凍結43.81億　租金補貼下半年恐面臨困境

▲租屋補貼因預算刪減受衝擊。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

內政部國土管理署9日表示，立法院在審議114年度預算時，刪減7.55億元並凍結43.81億元，對民生政策及建設推動造成直接衝擊。受影響項目包括補助地方政府的生活圈道路建設、提升行人安全、污水下水道第六期工程，以及城鎮風貌與環境創生計畫等。這些計畫不僅有助於縮短城鄉差距，也是地方政府長期爭取的重點項目。此外，若未能順利獲得立法院同意解凍經費，租金補貼恐將在今年下半年面臨資金短缺問題。

國土管理署指出，多項業務費用遭到刪減或凍結，不僅影響中央與地方的溝通與政策推動，也進一步衝擊地方施政，使財政狀況較為吃緊的縣市，在推動建設時面臨更大經費壓力，導致工程進度受阻。

內政部進一步說明，對於凍結的預算，將依照相關程序爭取解凍，但若無法順利釋放資金，租金補貼、道路建設等政策執行恐受影響，進而加重地方政府的財政與工程延宕壓力，影響民眾權益與生命財產安全。 以地方道路建設為例，各縣市政府長期視其為重點需求。去年（113年），內政部透過「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，補助地方政府推動各項改善措施，總經費超過86.5億元，中央與地方攜手努力改善行人安全。

截至今年2月8日，國土管理署已督導地方政府完成586處行人易肇事路口的改善工程，經統計，改善後的路口在113年8至10月的事故件數相較112年同期減少，其中總事故下降12.5%，行人事故減少25%，顯示改善計畫已初見成效。此外，去年新建及改善人行道長度超過197公里，並完成200多處校園及周邊人行環境的優化工程，以保障學童通行安全。

內政部國土管理署強調，所有相關預算的編列均有其依據，且符合民眾對於生活環境改善的需求。各縣市政府也期盼在中央支持下，能夠加速完善地方公共建設，因此呼籲各界不分黨派，共同支持關乎民眾福祉的政策預算，確保相關建設順利推動。