院際協商給韓國瑜穿小鞋？　吳思瑤轟亂帶風向：潘孟安多次找他討論

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長共商國事，但卻遭國民黨質疑恐給立法院長韓國瑜穿小鞋。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，總統府秘書長潘孟安多次找韓國瑜討論，包括時間都尊重韓國瑜，藍營的說法是在亂帶風向。

總統府發言人郭雅慧日前指出，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此，在農曆年節期間，總統即責成潘孟安秘書長縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進。這也是我國憲政史上首次院際協商。

不過，國民黨團書記長王鴻薇指出，賴清德召集五院院長茶敘，營造一個朝野和諧的景象，但這場茶敘並沒有特別的議題，所以它並不是一個正式的院際協商。且事實上，賴清德仍然放任民進黨團總召柯建銘和民進黨立委在立法院繼續羞辱立法院長韓國瑜，不斷的提案要改選、罷免立法院長，賴清德這樣的做法，難道不是說一套、做一套？最後會不會包含賴清德在內，變成五打一，給韓國瑜穿小鞋，變成一場鴻門宴？

國民黨團首席副書記長羅智強也說，這次五院院際協商召開時間點，選在選罷法覆議案討論前一天，砲轟賴清德當總統沒格調，用這種機關算盡方式，給韓國瑜穿小鞋。

吳思瑤回應，事實是潘孟安多次找韓國瑜討論，包括時間都尊重韓國瑜意見，雙方共同決定今天時間，不是為了特定議案進行院際協調，藍營的說法「是錯置說法，亂帶風向」。