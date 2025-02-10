大罷免！花蓮戶政到連署人家查訪遭疑「查水表」　花檢：分案調查中

▲大罷免遍地開花。花蓮戶政事務所被爆有人員到連署人家中詢問，挨批查水表，花檢分案調查。（圖／記者王兆麟翻攝）

文／中央社

罷免案遍地開花，花蓮有戶政事務所人員到連署人家中詢問，被批「查水表」；花蓮地檢署今天表示，已收到最高檢察署提供的民眾檢舉資料，目前已分案調查中。

對於戶政事務所人員到連署人家中詢問，花蓮縣政府民政處長明良臻今天接受媒體聯訪表示，戶政人員資料查證及資料準確性要求錯誤零容忍，這是人民權益，而且查對不論是電話、親自拜訪，這都是長年持續進行的；中選會委任給戶政機關時，近日了解，人員進行各業務完全符合公務人員服務法相關法規及法律執行。

明良臻建議中選會，對於未來相關選務工作，能給予受委託機關充裕時間準備工作，包括教育訓練、法規常識等，讓基層人員執行作業時有依據可循，才能完成委託單位交付事項。

有民眾在社群網站Threads針對花蓮罷免於5日發文表示，有自稱戶政事務所人員來訪並出示證件後，拿出他填寫的罷免單影本詢問是不是他本人填寫；他回答沒錯後，對方再拿出一張確認單要求勾選「是」再簽名。此舉引發外界討論，是不是被「查水表」。

民進黨縣議員胡仁順指出，已準備好各種人證物證，講政治介入大可不必，只要求依法行政、勿枉勿縱，讓連署人安心執行公民權力，讓基層公務員可以合法執行業務，僅此而已。

國民黨花蓮縣黨部今天也發布新聞稿表示，民進黨當家鬧事，還縱容聯手青鳥、網紅側翼發動大罷免，已預告執政黨選擇朝野對抗路線，這種行徑將使台灣得來不易的民主面臨崩壞危機。

國民黨花蓮縣黨部指出，罷免制度原本是民主機制一部分，設計初衷是為讓人民能夠監督制衡，但如今卻變成執政黨用來打壓在野勢力的武器。