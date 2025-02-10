黑心營造公司蓋爛路！假試體又偷簽名拚驗收　慘被抓包下場出爐

▲台北市政府工務局發包的道路更新工程驗收過程，竟爆出施工單位涉嫌造假。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

拿人命開玩笑！台北市政府工務局發包的道路更新工程驗收過程，竟爆出施工單位涉嫌造假，承攬的營造工程公司，蘇、黃姓員工在驗收時偽造試體，試圖讓鋪面厚度不足的路段通過檢測，所幸監造人員當場識破，告知工務局，將2人移送法辦。士林地檢署偵結，依詐欺等罪起訴。

蘇男為黃男的上司，其公司承攬北市政府工務局發包的「寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程」，監造單位則為某工程顧問有限公司。2023年2月2日，工務局新建工程處進行隨機抽檢，由養護工程隊第五分隊負責，主驗人為郭姓工程司，監造單位指派簡姓監造人員現場監督驗收。

根據依施工規範，鋪面厚度應達至少5公分，以確保道路耐久性與行車安全。然而，蘇、黃明知「福志路52巷2號至雨農橋頭」路段（標註A4）瀝青鋪面厚度不足，蘇卻指使黃準備一份A4空白試體，趁驗收中途休息時間，在試體上偽簽簡姓監造人員的姓名，試圖送交檢驗公司以獲取合格報告。

所幸，簡姓監造人員當場察覺試體異常，發現試體上的簽名非其親筆簽署，立即向工務局養護工程隊葉姓承辦人報告，葉員隨即上報主管單位。由於造假行為曝光，蘇、黃所屬公司最終未能獲取不法利益，涉案工程也未通過驗收。

偵查時，蘇、黃否認犯行。黃稱「僅是負責協助取樣，並無惡意更換試體，也不知試體簽名被偽造的情況」，蘇則指出「試體送檢程序並非由他主導，且與簡姓監造人員之間有LINE對話紀錄，過程中並未提及換試體或造假的事情，認為自己不應負責。」

狡猾的2人均辯稱，簡姓監造人員在驗收當下未曾異議，事後才表示試體被換，質疑是否有其他因素影響調查結果。

檢方調閱相關證據後認為，簡姓監造人員、工務局葉姓承辦人的證詞一致，並且簡員當場拒絕在造假試體上簽名，足以證明被告試圖以不法手段通過驗收。此外，檢方掌握的對話紀錄顯示，蘇曾透過LINE詢問簡員試體狀況，間接證明他對換試體一事知情，認為蘇、黃的供詞避重就輕，難以採信。

檢方認蘇、黃所為，均涉犯刑法行使偽造私文書及詐欺得利未遂罪嫌，其偽造署押為偽造私文書之部分行為，偽造後進而行使，逕論高度之行使偽造私文書犯行；又所犯2罪間，是以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，建請法院從一重論處。