　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑心營造公司蓋爛路！假試體又偷簽名拚驗收　慘被抓包下場出爐

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲台北市政府工務局發包的道路更新工程驗收過程，竟爆出施工單位涉嫌造假。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

拿人命開玩笑！台北市政府工務局發包的道路更新工程驗收過程，竟爆出施工單位涉嫌造假，承攬的營造工程公司，蘇、黃姓員工在驗收時偽造試體，試圖讓鋪面厚度不足的路段通過檢測，所幸監造人員當場識破，告知工務局，將2人移送法辦。士林地檢署偵結，依詐欺等罪起訴。

蘇男為黃男的上司，其公司承攬北市政府工務局發包的「寬度8公尺以下道路更新及附屬設施改善工程」，監造單位則為某工程顧問有限公司。2023年2月2日，工務局新建工程處進行隨機抽檢，由養護工程隊第五分隊負責，主驗人為郭姓工程司，監造單位指派簡姓監造人員現場監督驗收。

根據依施工規範，鋪面厚度應達至少5公分，以確保道路耐久性與行車安全。然而，蘇、黃明知「福志路52巷2號至雨農橋頭」路段（標註A4）瀝青鋪面厚度不足，蘇卻指使黃準備一份A4空白試體，趁驗收中途休息時間，在試體上偽簽簡姓監造人員的姓名，試圖送交檢驗公司以獲取合格報告。

所幸，簡姓監造人員當場察覺試體異常，發現試體上的簽名非其親筆簽署，立即向工務局養護工程隊葉姓承辦人報告，葉員隨即上報主管單位。由於造假行為曝光，蘇、黃所屬公司最終未能獲取不法利益，涉案工程也未通過驗收。

偵查時，蘇、黃否認犯行。黃稱「僅是負責協助取樣，並無惡意更換試體，也不知試體簽名被偽造的情況」，蘇則指出「試體送檢程序並非由他主導，且與簡姓監造人員之間有LINE對話紀錄，過程中並未提及換試體或造假的事情，認為自己不應負責。」

狡猾的2人均辯稱，簡姓監造人員在驗收當下未曾異議，事後才表示試體被換，質疑是否有其他因素影響調查結果。

檢方調閱相關證據後認為，簡姓監造人員、工務局葉姓承辦人的證詞一致，並且簡員當場拒絕在造假試體上簽名，足以證明被告試圖以不法手段通過驗收。此外，檢方掌握的對話紀錄顯示，蘇曾透過LINE詢問簡員試體狀況，間接證明他對換試體一事知情，認為蘇、黃的供詞避重就輕，難以採信。

檢方認蘇、黃所為，均涉犯刑法行使偽造私文書及詐欺得利未遂罪嫌，其偽造署押為偽造私文書之部分行為，偽造後進而行使，逕論高度之行使偽造私文書犯行；又所犯2罪間，是以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，建請法院從一重論處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！被列名單嚇傻：我跟他不熟
大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點
快訊／台積電首認地震損失逾53億
3女進屋變碎屍！鄰過年半夜聽「剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨
民眾黨又掀茶壺風暴？林昭印自曝「被迫辭職」　小草狂喊黨中央留
快訊／花蓮男遭擄走　棄屍山區
台灣旅客喊沒錢「匯台幣換日幣」　在日台人慘被騙
李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」
7歲童罹罕病多重障礙　單身女醫收養：沒人比我更適合當他媽媽！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮男遭擄「棄屍產業道路邊坡」！　22歲嫌遭逮辯：一起吸毒

苗栗談文火車站前死亡車禍！轎車突偏移撞護欄　女駕駛不治

碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！得知被列名單嚇傻：我跟兇嫌不熟

3女進屋變碎屍！鄰曝過年「半夜剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨

快訊／花蓮驚傳棄屍案！男子失蹤遭丟包山區　警逮1嫌到案

彰化廂型車閃貨車與機車相撞！19歲女騎士慘趴盆栽　全身傷送醫

黑心營造公司蓋爛路！假試體又偷簽名拚驗收　慘被抓包下場出爐

影帝上身！2炸街猴遇臨檢落跑　他不講義氣裝乖「載警抓友」

板橋驚悚車禍！遊覽車左轉未禮讓　撞倒低頭看手機行人

碎屍魔疑爭家產狠奪命！公園聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子了

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

花蓮男遭擄「棄屍產業道路邊坡」！　22歲嫌遭逮辯：一起吸毒

苗栗談文火車站前死亡車禍！轎車突偏移撞護欄　女駕駛不治

碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！得知被列名單嚇傻：我跟兇嫌不熟

3女進屋變碎屍！鄰曝過年「半夜剁菜聲」　驚恐怒罵：夭壽骨

快訊／花蓮驚傳棄屍案！男子失蹤遭丟包山區　警逮1嫌到案

彰化廂型車閃貨車與機車相撞！19歲女騎士慘趴盆栽　全身傷送醫

黑心營造公司蓋爛路！假試體又偷簽名拚驗收　慘被抓包下場出爐

影帝上身！2炸街猴遇臨檢落跑　他不講義氣裝乖「載警抓友」

板橋驚悚車禍！遊覽車左轉未禮讓　撞倒低頭看手機行人

碎屍魔疑爭家產狠奪命！公園聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子了

花蓮男遭擄「棄屍產業道路邊坡」！　22歲嫌遭逮辯：一起吸毒

岡田將生＆高畑充希IG甜曬放閃照！超萌身高差、老公視角引網盛讚

澎湖海膽、巴西蘑菇又出包！食藥署「重金屬」稽查5件違規

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛

陸網紅虐死狗後有誇張後續　其它飼主要回狗須簽「百萬賠償合同」

港渣馬4中國路跑好手「換號碼」被取消資格　代跑風波浮上檯面

快訊／台積電元月營收開獎！　首認地震損失逾53億

劉雨柔認了「嚴重隱疾纏身」！其實很難懷孕 吐2辛酸：怎麼可能辦到

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

社會熱門新聞

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

即／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

碎屍魔疑爭家產狠奪命！聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子

碎屍魔殺人後急丟木板　鄰曝「很臭」灑漂白水

警憂碎屍男將頭顱丟垃圾車　環保局：恐已焚化

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

檢借提張嫌回住家模擬犯案　不排除開挖化糞池

4部片1200萬！百公斤男扮AV男優騙小模上床

名單上還有第5人！高雄碎屍魔筆記內容曝

「三環幫二當家」堂口內遭斷掌擊斃　揭狙殺內幕

「聖女」控「女神」偷吃　前夫告上百網友

二度勘驗碎屍宅！兇嫌重返現場挨罵「可惡」

更多熱門

相關新聞

「少龍」道場掛女檢座照　要信徒照三餐詛咒她

「少龍」道場掛女檢座照　要信徒照三餐詛咒她

華興靈修中心創辦人「少龍」徐浩城涉嫌以宗教斂財，並挑選女信徒組成「仙女班」逞私慾，在法院審理期間傳出病逝，雖然徐浩城被檢警偵辦性侵、詐財，但仍有許多信徒深信他的清白，少龍本人也對遭起訴性侵一事十分不滿，指示信眾在道場擺放檢察官照片，「照三餐詛咒她」。

國小送餐司機撞死騎士　尿檢嗎啡濃度爆表

國小送餐司機撞死騎士　尿檢嗎啡濃度爆表

新北獲內政部雙項考核成效佳　市政會議獻獎

新北獲內政部雙項考核成效佳　市政會議獻獎

法院女書記官詐領加班費1194元　繳庫4萬緩起訴

法院女書記官詐領加班費1194元　繳庫4萬緩起訴

噁學長「男下女上」性侵得逞　學妹崩潰臥軌

噁學長「男下女上」性侵得逞　學妹崩潰臥軌

關鍵字：

士林地檢署詐欺修路工務局

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」

10歲屁孩玩火釀禍... 他豪車剛到手燒成廢鐵　家長雙手一攤：沒錢

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面