虧大！法院女書記官浮報加班詐領1194元　檢祭出33.5倍懲罰

▲士林地院一名書記官溢領加班費獲緩起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

耍小聰明慘了！士林地方法院一名翁姓書記官，利用差勤系統漏洞，8次浮報加班時數，詐領新台幣1194元加班費。翁女在偵訊時坦承犯行，並已將不當所得全數繳回。檢方考量其無前科，且歷經司法偵查後已具警惕，予以緩起訴處分1年，並命其於4個月內向公庫繳納4萬元，以示懲戒。

緩起訴指出，翁女自2022年3月31日起，陸續擔任訓練執達員、執達員，並於2024年4月10日升任書記官，在法院系統工作超過2年。然而，她在2024年6月至7月間，利用職務便利及差勤系統漏洞，多次提前離院、未如實登記加班時間，總計浮報加班8次，進而詐領加班費。

檢方抽絲剝繭發現，法院系統僅依賴員工手動輸入上下班與加班時間，缺乏即時監控，導致提前離院仍能計入完整加班時數。此外，系統未與監視器影像自動比對，導致部分時間缺乏佐證，如2024年7月2日翁女申報加班時，監視器卻未有畫面顯示其在場。另一方面，系統無法精確記錄離院與返院時間，使翁女多次「縮短」或未如實登記，進而浮報時數。

同時，人事室審核僅依據系統數據，未對異常加班時段進行人工審查，造成審核上的漏洞。此外，系統缺乏異常行為警示機制，無法針對頻繁離院、重複申報加班等異常行為發出警告，使該行為得以多次發生而未被察覺。

檢方認為，翁女行為已構成刑法第213條公文書不實登載罪及第339條詐欺罪，但考量她無前科，且全數繳回不當所得，予以緩起訴1年，並於4個月內向公庫繳納4萬元，以達懲戒與警示效果。

士院指出，發現浮報情事時，立即調查並依規定究責，對平日工作認真且已知錯改悔的同仁，也會儘可能協助自新，一切按照規定，秉持「依法處理、不迴避、不包庇」的原則，確保公平公正。